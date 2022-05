V Ukrajini se nadaljujejo spopadi na jugu in vzhodu države, v novem ruskem napadu na mesto Odesa ob Črnem morju je bil ubit najstnik. Ukrajinske oblasti medtem nadaljujejo prizadevanja za evakuacijo civilistov iz obleganega Mariupola, ki so v ponedeljek obstale. Civilistom in vojakom, ki se skrivajo v jeklarni Azovstal, zmanjkuje vode, hrane in streliva. Pojavljajo pa se tudi vse večja ugibanja o tem, kaj bo Rusija storila 9. maja, na dan zmage. Po nekaterih podatkih naj bi Putin takrat uradno napovedal vojno Ukrajini, papež Frančišek pa pravi, da mu je Viktor Orban dejal, da bo takrat vsega konec.

Nov poskus evakuacije civilistov iz Mariupola je bil ob podpori Združenih narodov in Rdečega križa dogovorjen danes zjutraj ob 7. uri po lokalnem času, je na Telegramu sporočil mestni svet Mariupola. Evakuacijski koridor naj bi bil namenjen prebivalcem, ki so ujeti v mestu, poroča britanski BBC.

icon-expand Uničenje v Mariupolu FOTO: AP

V preteklih tednih je sicer propadla večina poskusov za evakuacijo civilistov iz obleganega mesta na jugu Ukrajine, saj je Rusija z blokiranjem in obstreljevanjem evakuacijskih poti kršila obljubljeno začasno prekinitev ognja. Številni prebivalci Mariupola so tako iz mesta pobegnili peš ali z avtomobili, ko so propadla prizadevanja za organizacijo množične evakuacije z avtobusi.

Civilistom in vojakom v jeklarni Azovstal zmanjkuje vode in hrane: 'Lovili bomo ptice' Mesto, ki je po več tednih ruskega bombardiranja skoraj v celoti uničeno, je pod ruskim nadzorom, še zadnji del pod nadzorom ukrajinskih sil je velik industrijski kompleks Azovstal, ki se razteza na več kot 11 kvadratnih kilometrih površine. Glede na navedbe ukrajinskih oblasti je v jeklarni ujetih še več sto civilistov in vojakov, med katerimi številni potrebujejo zdravniško oskrbo. "To vključuje na desetine otrok, ki so še vedno v bunkerjih pod tovarno," je v ponedeljek dejal poveljnik ukrajinske nacionalne garde Denis Šlega. Soočajo se z nenehnim bombardiranjem ruskih sil, medtem ko v notranjosti zmanjkuje hrane in vode, je povedal namestnik poveljnika ukrajinskega bataljona Azov Svjatoslav Palamar. "Napadi potekajo neprekinjeno, tankovski, raketni in vsake tri do pet minut še zračno bombardiranje. Ne morem vam z gotovostjo povedati, za koliko dni še imamo zalog, lahko pa vam zagotovim, da z njimi varčujemo – strah nas je dneva, ko bomo ostali brez vode in hrane, predvsem pa brez streliva. S civilisti delimo vse, kar imamo. Če bo prišlo do najhujšega in nam bo zmanjkalo hrane, bomo lovili ptice in naredili vse, da ostanemo močni," je še dodal. Rusija medtem trdi, da je v jeklarni tudi približno 2500 pripadnikov ukrajinske vojske in "tujih plačancev". Iz jeklarne je v nedeljo po navedbah tako ukrajinske kot ruske strani uspelo oditi več kot sto civilistom. Ti bi morali že prispeti v več kot 200 kilometrov oddaljeno Zaporožje, a je prišlo do zamud, poroča BBC. Prav tako bi se evakuacije morale nadaljevati že v ponedeljek, a je bila jeklarna ves čas tarča ruskega obstreljevanja.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Napadi se nadaljujejo, v Odesi umrl 14-letnik Napadi ruskih sil se sicer nadaljujejo, predvsem na vzhodu in jugu države. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so v zadnjem dnevu uspele odbiti kar 12 ruskih napadov v regijah Lugansk in Doneck. Prav tako trdijo, da so sestrelili sedem sovražnikovih brezpilotnih letal. Po njihovem mnenju obstajajo dokazi, da Rusi iz skladišč jemljejo dodatno opremo. "Po razpoložljivih informacijah je bilo med 27. aprilom in 2. majem 2022 iz skladišča v mestu Bohučar v regiji Voronež odpeljanih 17 tankov in 60 oklepnih vozil BMP-1. Poslali so jih na ukrajinska ozemlja, ki so jih začasno zasedle ruske čete," so zapisali po poročanju CNN. Teh trditev sicer ni bilo moč neodvisno preveriti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem videonagovoru potrdil, da je bil v novem ruskem napadu na ukrajinsko črnomorsko pristanišče Odesa v ponedeljek ubit 14-letni fant, 17-letna deklica pa je bila ranjena. "Zaradi raketnega napada v Odesi je bila poškodovana stanovanjska stavba, v kateri je bilo v času napada pet ljudi. Umrl je 15-letni fant," je na Telegramu sporočil mestni svet Odese. Zelenski je povedal še, da je bilo od začetka ruske invazije ubitih že 220 ukrajinskih otrok. V obstreljevanju pa je bilo uničenih ali poškodovanih najmanj 1570 izobraževalnih ustanov. Glede komentarjev ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, da ima Adolf Hitler "judovsko kri" in da so "najbolj goreči protisemiti običajno Judje", pa je dejal, da je Rusija "pozabila vse lekcije druge svetovne vojne". Od februarja, ko je Moskva začela invazijo na sosednjo Ukrajino, je bilo z vojnih območij v Ukrajini v Rusijo prepeljanih skoraj 1,1 milijona ljudi. Med tistimi, ki so jih prepeljali v Rusijo, je približno 200.000 otrok, je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax povedal ruske generalpolkovnik Mihail Mizincev. Samo v ponedeljek je bilo iz Ukrajine v Rusijo pripeljanih 11.500 ljudi, od tega 1850 otrok, je dejal. Ukrajinski svet za nacionalno varnost in obrambo je Rusijo obtožil, da ugrablja ukrajinske otroke in jih uporablja v propagandne namene.

icon-expand Satelitski posnetek mostu pred Odeso, ki ga ruske sile ves čas ciljajo. FOTO: AP

Bo Rusija 9. maja uradno razglasila ali končala vojno? Z Zahoda medtem prihajajo opozorila, da bi lahko uradna napoved vojne prišla v enem tednu. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi 9. maja uradno napovedal vojno Ukrajini, kar bi omogočilo popolno mobilizacijo ruskih rezervnih sil, ki jih po mnenju ameriških in zahodnih uradnikov Rusija ob vse večji oslabitvi svojih čet nujno potrebuje. 9. maj je znan kot ruski dan zmage, obletnica pa obeležuje kapitulacijo nacistične Nemčije pred zavezniškimi silami leta 1945. Rusija običajno praznuje dan zmage v velikem slogu, z veliko vojaško parado v središču Moskve in govorom predsednika Putina, v katerem poudari vodilno vlogo države pri porazu fašizma v Evropi. Medtem pa je papež Frančišek v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera dejal, da mu je madžarski premier Viktor Orban ob njunem srečanju konec aprila povedal, da namerava Putin invazijo na Ukrajino končati 9. maja. "Rekel mi je, da imajo Rusi načrt, da bo 9. maja vsega konec. To bi tudi pojasnilo eskalacijo ruskih napadov v teh dneh," je dejal papež, ki sicer meni, da ni dovolj volje za mir. "Sem pesimističen, vendar moramo narediti vse, kar je mogoče, da ustavimo vojno." Ponovil je, da je pripravljen odpotovati v Moskvo na srečanje s Putinom. "Odgovora še nismo prejeli in še vedno vztrajamo, čeprav se bojim, da Putin tega srečanja ne more in noče imeti." Povedal je še, da za zdaj ne bo odpotoval v Kijev, namesto tega bo poslal svojega predstavnika. "Najprej moram v Moskvo, najprej se moram srečati s Putinom. Naredil bom vse, kar bom mogel. Če mi bo le Putin odprl vrata," je dejal. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je sicer včeraj sporočil, da Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do dneva zmage 9. maja in dodal, da bo trajanje vojne odvisno predvsem od potrebe po zmanjšanju tveganj za civilno prebivalstvo in rusko vojsko.

Da se ruska vojska v Ukrajini sooča z velikimi težavami in je morala združiti in okrepiti številne izčrpane enote, potem ko je na severovzhodu doživela poraz, so pred dnevi ocenili tudi na britanskem obrambnem ministrstvu. Menijo, da je ruska vojska zdaj "bistveno šibkejša", njeno okrevanje pa je oteženo zaradi sankcij, uvedenih proti Moskvi. Britanski analitiki ocenjujejo, da je med ruskimi vojaki nizka morala.

icon-expand Kaj bo 9. maja storil Putin? FOTO: AP

Kmalu šesti sveženj sankcij EU proti Rusiji? Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je v ponedeljek izrazil prepričanje, da bo EU potrdila šesti sveženj sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Nov sveženj sankcij bo vključeval "več ruskih bank", ki bodo izključene iz sistema Swift, in omejitev uvoza energentov iz Rusije, zlasti nafte, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Borrell v Panami po srečanju s panamsko zunanjo ministrico Eriko Mouynes. Evropska komisija pripravlja šesti sveženj sankcij, je dejal in izrazil upanje, da ga bo mogoče odobriti na naslednjem zasedanju sveta zunanjih ministrov 16. in 17. maja. O šestem svežnju sankcij EU proti Rusiji, ki naj bi vključeval tudi embargo na nafto, naj bi sicer v sredo po navedbah virov v Bruslju razpravljali stalni predstavniki držav članic pri Uniji. Evropska komisija naj bi nov sveženj sankcij članicam predlagala danes, usmerjen naj bi bil tudi proti največji ruski državni banki Sberbank. Članice EU sicer niso enotne glede embarga na uvoz ruske nafte. Temu najglasneje nasprotuje Madžarska, ki je v ponedeljek napovedala veto na takšno odločitev. Za sankcije se močno zavzema Poljska. Nemčija in Avstrija pa sta omilili svoje stališče in sta pripravljeni sprejeti embargo.