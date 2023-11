V Kijevu največji napad z droni doslej, nevarnost trajala več kot šest ur

Glavno mesto Ukrajine je utrpelo napad, ki ga ukrajinske zračne sile opisujejo kot največji ruski napad z droni v vojni doslej. Prebivalce so prebudile oglušujoče eksplozije in nenehni zvoki zračne obrambe, grožnja zračnega napada je trajala kar šest ur in osem minut. Skoraj 200 stavb je ostalo brez elektrike, ranjenih pa je bilo pet ljudi, tudi 11-letna deklica. Prebivalci takšnih zvokov niso slišali že več mesecev.

Napad, pri katerem so bili uporabljeni iranski droni tipa šahed, se je v različnih okrožjih Kijeva začel v zgodnjih sobotnih urah, poroča agencija Reuters. "Kijev danes zjutraj napadajo ruska brezpilotna letala. Eksplozije odmevajo po ukrajinski prestolnici, medtem ko si zračna obramba prizadeva sestreliti šahede, ki v zadnjih treh urah prihajajo v valovih. Minili so meseci, odkar se je tukaj tako slišalo," je stanje opisal dopisnik iz Ukrajine Christopher Miller. Tiskovni predstavnik kijevske mestne uprave je za javno televizijo Suspilne povedal, da je zračna obramba sestrelila najmanj 40 dronov. Ranjenih pet ljudi, tudi 11-letna deklica Župan Kijeva Vitalij Kličko je prek aplikacije Telegram sporočil, da je bilo v napadu ranjenih pet ljudi, vključno z 11-letno deklico v okrožju Solomjanski. Na vrtec, v katerem je bila, so padli ostanki sestreljenih dronov. To je povzročilo požare v več soseskah, poškodovane so bile zgradbe po vsem mestu. Svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Anton Gerašenko je sporočil, da je bila večina dronov usmerjena proti Kijevu.71 od 75 izstreljenih dronov je sestrelila zračna obramba. "Zračni napad v Kijevu je trajal več kot šest ur. Ogromno ljudi ni spalo, ker so se morali skrivati v zakloniščih!" je zapisal na omrežju X. Cilj napada ni bil takoj jasen, vendar je Ukrajina v zadnjih tednih opozorila, da bo Rusija znova izvedla zračne napade, da bi uničila ukrajinski energetski sistem – enako, kot je to hotela storiti prejšnjo zimo. Ukrajinsko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je zaradi napada skoraj 200 stavb v prestolnici, vključno s 77 stanovanjskimi, ostalo brez elektrike.