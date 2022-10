V Kijevu odjeknile eksplozije, nad mestom se dviga dim

Že v preteklem tednu je bilo v ruskih raketnih napadih na stanovanjske stavbe v Zaporožju ubitih in ranjenih na desetine ljudi, poroča CNN . Mesto leži nedaleč od frontne linije in jedrske elektrarne, ki ga mednarodna skupnost previdno opazuje.

Ukrajinske oblasti so v ponedeljek zgodaj zjutraj sporočile, da je ruski raketni napad na stanovanjski blok na Zaporožje terjal več smrtnih žrtev . "Še ena večnadstropna stanovanjska stavba je bila zaradi raketnega napada na Zaporožje uničena. Na kraju posredujejo reševalci, zdravniki in vse ustrezne službe. Ponesrečencem nudimo vso potrebno pomoč," je dejal vodja regionalne vojaške uprave Oleksandr Starukh , ki je ob tem sporočil, da je napad terjal tudi več žrtev.

Tudi BBC poroča, da so bile njegove ekipe v mestu priče dvema eksplozijama. Sirene za zračni napad so se oglasile 90 minut pred samim napadom.

Del širše regije zasedajo ruske sile, prejšnji teden pa je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal ukrepe za priključitev štirih območij Ukrajine, vključno z Zaporožjem, kar je sicer v nasprotju z mednarodnim pravom.

Evropski voditelji so obsodili ruske raketne napade na stanovanjske zgradbe v Zaporožju, v katerih je bilo v zadnjem tednu ubitih in ranjenih več civilistov. Najvišji diplomat Evropske unije Josep Borrell je dejal: "EU obsoja ruske neusmiljene napade na civiliste po vsej Ukrajini, ki terjajo na desetine žrtev." Obljubil je tudi, da bodo vsi odgovorni odgovarjali.

Na napade se je odzval tudi evropski komisar za krizno odzivanje Janez Lenarčič, ki je dejal, da najstrožje obsoja ruske napade na ukrajinske civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini. "Civilisti in civilna infrastruktura ne smejo biti tarča. Nikoli. Nikjer," je dejal.

Litovsko ministrstvo za zunanje zadeve je napade na Zaporožje označilo za "nov izbruh ruskega zla". "Medtem ko Rusija nadaljuje s svojim terorjem, moramo še naprej zagotavljati podporo Ukrajini, da se bo lahko branila. Rusija mora ustaviti to vojno," dodajajo na ministrstvu.

Napade pa so obsodila tudi zunanja ministrstva Belgije, Romunije, Hrvaške in Severne Makedonije. "To je še en grozljiv in nečloveški napad na civiliste, ki krši mednarodno humanitarno pravo. Odgovorni morajo odgovarjati," je na spletu zapisalo romunsko zunanje ministrstvo.