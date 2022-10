V Kijevu odjeknilo več eksplozij

Kyiv Independent poroča, da je bilo slišati vsaj štiri eksplozije, župan Vitali Kličko pa je potrdil eksplozijo v okrožju Ševčenkivski.

Andrij Jermak iz urada ukrajinskega predsednika je po poročanju tega medija dejal, da so prestolnico napadli z droni.

Poročil o žrtvah zaenkrat ni, župan pa je še dodal, da je poškodovanih več stanovanjskih stavb, v stavbi, ki ni stanovanjska, pa je zagorelo. Na delu so pristojne službe, prebivalce pa so mestne oblasti pozvale, naj ostanejo v zakloniščih.

Po napadu, ki so ga izvedli prejšnji teden, je sicer ruski predsednik Vladimir Putin dejal, da so bili napadi povračilo za bombni napad na ključni most, ki povezuje Rusijo z okupiranim Krimom - za kar je okrivil Ukrajino.

Kasneje je celo dodal, da ni več potrebe po obsežnejših napadih na Ukrajino. Večina označenih ciljev je bila zadeta, je dejal in dodal, da njegov cilj ni bil uničiti državo.

Čeprav so se razmere spet močno zaostrile, so prebivalci Kijeva te dni novinarjem pripovedovali, da skušajo živeti naprej: "Življenje se nadaljuje, kolikor se lahko. Ljudje se vozijo z avtobusi, kupijo kavo, jo spijejo v parku. Ko se zasliši sirena za zračni napad, je tega konec, potem pa ljudje spet pridejo iz zaklonišč in nadaljujejo z dnevom. V resnici je to vse, kar lahko narediš," je za AP povedal Chris, ki živi v Kijevu.

"Ukrajina zmaguje v vojni. Kar pogledate, kaj se zdaj dogaja. Rusija je pred nekaj tedni anektirala ozemlja, Ukrajina pa jih že osvobaja. Verjamem v zmago, je pa odvisna od časa pa tudi od tega, kaj se bo Putin še odločil storiti," je še dodal.