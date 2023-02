V Kobasni namestili eksploziv, uničenje bi bilo enako eksploziji atomske bombe

Nekdanji vojaški inšpektorat moldavskega ministrstva za obrambo je sporočil, da naj bi oborožene sile Pridnestrske republike vsa skladišča orožja znotraj odcepljene regije, vključno z največjim skladiščem streliva v vzhodni Evropi, opremila z eksplozivom. Če se začnejo vojaške operacije, bi to lahko povzročilo katastrofalno škodo v delih Moldavije, Pridnestrja in Ukrajine.

Med njimi je tudi skladišče streliva Kobasna, ki je eno največjih v vzhodni Evropi, v njem pa se nahaja do 20.000 ton orožja in streliva še iz sovjetskih časov, ki je pod nadzorom okoli 1500 ruskih vojakov. V skladišču so hranili tudi orožje varšavskih zaveznic Češkoslovaške in Vzhodne Nemčije. Skladišče je od moldavske prestolnice oddaljeno okoli 130 kilometrov in le dva kilometra od ukrajinske meje, v separatistični regiji, v kateri so že 30 let nameščene ruske enote. V poročilih moldavske akademije znanosti je navedeno, da bi bila eksplozija v primeru uničenja streliva, ki mu je že zdavnaj potekel rok uporabe, v Kobasni enakovredna atomskemu bombardiranju Hirošime in Nagasakija. Moldavska vlada je zaskrbljena, da bi lahko kakršna koli eksplozija v skladišču povzročila verižno reakcijo, ki bi nato poskrbela za eksplozijo preostalega streliva.

Skladišče streliva je bilo ustanovljeno v 40. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo Pridnestrje pod nekdanjo Sovjetsko zvezo. Takrat je imelo pomembno strateško vrednost. Zaskrbljenost zaradi skladišča streliva v Kobasni v Moldaviji narašča že vse od začetka ruskega napada na Ukrajino. Strah, da bi tamkajšnje orožje lahko uporabili v morebitnem prihodnjem vojaškem spopadu, pa ni popolnoma odveč. Morebiten začetek vojaških operacij na tem območju bi tako lahko povzročil katastrofalno škodo na delih Moldavije, Pridnestrske republike in Ukrajine.

