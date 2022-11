Ruski generali o uporabi jedrskega orožja, v Evropo nove ameriške bojne glave

Obveščevalne podatke o pogovorih so sredi oktobra razposlali med višje uslužbence ameriške vlade. Ameriški uradniki, ki so govorili z novinarji časnika, niso želeli razkriti podrobnosti domnevnih ruskih pogovorov. Pred časom je direktor Cie Wiliam J. Burns dejal, da bi Putinova "potencialna obupanost" in neuspehi v vojni lahko privedli do tega, da bi Rusija uporabila taktično jedrsko orožje. John F. Kirby , koordinator za strateško komuniciranje Sveta za nacionalno varnost, ni želel komentirati podrobnosti. "Že od samega začetka smo bili jasni, da so ruski komentarji o morebitni uporabi jedrskega orožja zelo zaskrbljujoči in jih jemljemo resno," je dejal Kirby. "Razmere spremljamo, vendar še vedno ne vidimo nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na takšno uporabo."

Ameriški časnik, ki se sklicuje na več višjih ameriških uradnikov, poroča, da naj bi se v preteklih tednih sestali najvišji ruski generali in razpravljali o možnosti uporabe taktičnega jedrskega orožja v Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin ni bil prisoten na sestanku, ki je sledil ruskim konvencionalnim neuspehom na bojišču. Kot pojasnjuje časnik, to nakazuje na frustracijo ruskega vojaškega vodstva zaradi zadnjih vojaških porazov.

Pentagon ocenjuje, da ima Rusija na zalogi okrog 2000 taktičnih jedrskih bojnih glav, ki so zasnovane za uporabo na bojišču pri zaustavljanju in razbijanju konvencionalnih sil. Doslej še nihče ni uporabil taktičnega jedrskega orožja, njegova implementacija pa je možna na različne načine, tudi kot bojna glava na videz običajnih topniških izstrelkov. Taktično jedrsko orožje ima manjšo rušilno moč in je namenjeno uporabi na krajših razdaljah kot bojne glave, ki jih nosijo medcelinske balistične rakete. Vojaški strokovnjaki pravijo, da bi uporaba jedrskega orožja prvič po več kot 75 letih temeljito spremenila podobo vojne. Čeprav je obseg uničenja odvisen od številnih dejavnikov, vključno z močjo orožja in vetrom, bi lahko že majhna jedrska eksplozija povzročila na tisoče smrti in naredila dele Ukrajine neprimerne za bivanje.

Ruskim obtožbam je sledilo več telefonskih pogovorov med vrhom ameriškega in ruskega obrambnega ministrstva. Domnevne priprave za izdelavo umazane bombe v Ukrajini na rusko zahtevo preverja tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA. Pogovori med obrambnima ministrstvoma naj bi po pisanju The New York Timesa prispevali k blažitvi napetosti.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden v govoru zanikal, da se Moskva pripravlja na uporabo jedrskega orožja. "Ne vidimo nobene potrebe za to. Takšna poteza nima smisla, ne politično ne vojaško." Nekateri evropski uradniki medtem Putinove reakcije razumejo kot del njegove uveljavljene strategije povzročanja napetosti, opazovanja reakcije in nato pomirjanja razmer.

Predstavniki oblasti v Moskvi so sicer danes izjavili, da bi morala biti glavna prednostna naloga sveta izogniti se spopadu jedrskih sil, kar bi po njihovem mnenju lahko privedlo do katastrofalnih posledic. V luči tega so pozvali vse jedrske sile, naj "opustijo nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav".

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je povedal, da minule rutinske ruske jedrske vojaške vaje po vsej verjetnosti niso služile kot krinka za pripravo jedrskega napada. "Za zdaj nismo videli ničesar, kar bi nakazovalo na to, da se je Putin odločil, da bo uporabil umazano bombo."

V Evropo že v decembru prihaja obnovljen ameriški nuklearni arzenal. Gre za gravitacijske bombe B61-12, razkriva diplomatska depeša, na katero se sklicuje Politico. Nove ameriške bojne glave bi morale v evropske baze, kjer ima ZDA nameščeno jedrsko orožje, prispeti spomladi, vendar pa so se v Washingtonu zaradi ruske grožnje odločili proces pospešiti in ga skrajšati za nekaj mesecev. O tem naj bi Američani obvestili evropske kolege na Natovem sestanku za zaprtimi vrati v Bruslju, razkriva depeša.

O nadgradnjah programa B61 se sicer že leta odkrito razpravlja v proračunskih dokumentih in javnih izjavah, v Pentagonu pa pravijo, da so nadgradnje orožja potrebne za zagotovitev varnosti. Na prošnjo za komentar je tiskovni predstavnik Pentagona, general Patrick Ryder, odgovoril, da sicer ne razpravljajo o podrobnostih ameriškega jedrskega arzenala, vendar pa, da "modernizacija ameriškega jedrskega orožja B61 poteka že leta" ter da v Washingtonu načrtujejo "varno in odgovorno zamenjavo starejšega orožja za nadgrajeno B61-12". Ryder je zagotovil, da ameriški pospešen program dostave orožja v Evropo "nikakor ni povezan s trenutnimi dogodki v Ukrajini".

Da bi se lahko prisotnost jedrskega orožja v Evropi okrepila, govorita tudi izjavi bodočih članic Nata, Švedske in Finske, ki sta sporočili, da ne izključujeta namestitve jedrskega orožja na njunem ozemlju. O namestitvi ameriškega jedrskega orožja na ozemlju Poljske pa je 5. oktobra odkrito govoril poljski predsednik Andrej Duda in izrazil pripravljenost. Kot je dejal, pogovori z Washingtonom potekajo, zadeve pa da so "odprte". Čez lužo sicer zanikajo tovrstne možnosti. Vedant Patel iz ameriškega State Departmenta je dejal, da "ZDA ne načrtujejo namestitve jedrskega orožja na ozemlju držav članic Nata, ki so se zavezništvu pridružile po letu 1997". To izključuje Poljsko, ki je članica postala leta 1999.