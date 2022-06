V Mariupolu posnela grozote vojne, po treh mesecih jo je Rusija izpustila

Ukrajinska zdravnica Julija Paievska, znana tudi z vzdevkom Taira, je v dveh tednih posnela 256 gigabajtov videoposnetkov, ki prikazujejo njeno ekipo zdravnikov, kako si prizadeva rešiti ranjene ukrajinske in ruske vojake, poroča AP News. 15. marca je član njene ekipe uspel pobegniti iz Mariupola in posnetke predati medijem, Paievsko in še enega sodelavca pa so ruske sile ujele dan kasneje. Prav na ta dan je pod raketnim napadom padlo eno glavnih tamkajšnjih gledališč - mariupolsko gledališče.