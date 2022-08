V Mariupolu zajetemu Hrvatu grozi smrtna kazen

Med obtoženci so trije Britanci John Harding, Andrew Hill in Dylan Healy, Šved Matthias Gustafsson in Hrvat Vjekoslav Prebeg. Po poročanju ruskih medijev so se izrekli za nedolžne, navaja Euronews. "Razumem, česa sem obtožen, a nisem kriv," besede Prebega na sodišču v Donecku povzema Jutranji list, ki še poroča, da so vsi obtoženi na vprašanje sodnika, ali razumejo, česa so obtoženi, pritrdili.

Prebeg je na sodišču povedal, da je bila njegova naloga na bojišču le opazovanje položajev sovražnikov in da ni kriv, ker za izvedbo "terorističnih dejanj ni imel veščin in znanja". Prebeg je obtožen, da je od maja 2020 do aprila letos boril 25 kilometrov severovzhodno od Mariupola in zaslužil približno 30 tisoč ukrajinskih griven, okoli 700 evrov, na mesec. Šved je vztrajal, da je podpisal pogodbo, ki je niti ni dodobra preučil, denarja pa da ni videl. Povedal je tudi, da nikoli ni bil na fronti, ampak je le varoval vhod v tovarno Ilyich v Mariupolu, poroča Večernji.hr.

Vsi, razen Hardinga, so se strinjali, da pričajo pred sodiščem. Med obravnavo so obtožence zaslišali in pregledali pisno gradivo. Med zaslišanjem so obtoženci sedeli v kletki, ki se nahaja v sodni dvorani. Hrvaška obtožnico zavrača in je ne smatra za utemeljeno in legalno, saj je v nasprotju z mednarodnim pravom, so sporočili iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve, še poroča hrvaški medij.

Trojici izmed peterice, med njimi je tudi Hrvat, grozi smrtna kazen, Harding, Prebeg in Gustafsson so bili namreč zajeti na območju ukrajinskega Mariupola in naj bi bili obtoženi poskusa nasilnega prevzema oblasti in sodelovanja v oboroženem spopadu kot plačanci. Hill je obtožen plačanstva, Healy pa sodelovanja pri novačenju plačancev za Ukrajino, poroča agencija Ria-novosti.

Sojenje se bo nadaljevalo v začetku oktobra v Ljudski republiki Doneck, je sporočilo sodišče. Omenjena ljudska republika sicer ni mednarodno priznana.

V Rusiji je od leta 1997 v veljavi moratorij na smrtno kazen, kar pa ne velja za obe separatistični ozemlji na vzhodu Ukrajine.