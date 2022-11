Zelenski prvič javno kritiziral Klička: 'Ni dobro opravil svojega dela'

Več kot šest milijonov ukrajinskih gospodinjstev se po novem nizu ruskih napadov na energetsko infrastrukturo sooča z izpadi elektrike. Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrekel kritiko na račun župana Kijeva Vitalija Klička, ki da se ne odziva dovolj hitro. Ukrajina je medtem dobra dva tedna po umiku ruskih sil iz južnega mesta Herson začela z evakuacijo tamkajšnjih civilistov. Število žrtev četrtkovega ruskega obstreljevanja te regionalne prestolnice je naraslo na 15.

"Izpadi električne energije se nadaljujejo v večini napadenih regij in v Kijevu," je Volodimir Zelenski dejal v svojem nočnem nagovoru in dodal, da se je število prizadetih gospodinjstev sicer zmanjšalo za polovico. Kljub temu so številni prav v času zime ostali ne le brez svetlobe in vode, pač pa tudi gretja.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

V prestolnici je bilo v petek zvečer brez elektrike okoli 600.000 gospodinjstev. Po petkovih navedbah vojaške uprave v prestolnici je oskrba z vodo v Kijevu v celoti obnovljena. Več delov Kijeva je bilo sprva tudi brez ogrevanja ter interneta in mobilnega telefonskega omrežja. Za takšne primere so ukrajinske oblasti po celotnem ozemlju države vzpostavile t. i. centre nepremagljivosti, kjer je civilistom omogočeno, da se pogrejejo, dobijo vodo ter dostopajo do interneta in mobilnega telefonskega omrežja, poroča agencija Reuters. Po mnenju Zelenskega v prestolnici na tem področju ni bilo storjenega dovolj. "Ljudje Kijeva potrebujejo več podpore. Veliko jih je brez elektrike že več kot 20 ali celo 30 ur," je poudaril Zelenski in dodal, da pričakujejo "kakovostno delo županove pisarne" in s tem izrekel redko kritiko na račun župana Klička. Po sredinem ruskem raketiranju je po Kličkovih besedah brez elektrike ostalo 70 odstotkov Kijevčanov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Zelenski je povedal, da so med najbolj prizadetimi še regija Odesa na jugu, Lvov na zahodu, pa tudi Vinica in Dnipropetrovsk, ki sta bolj osrednji, poroča BBC. Prebivalce je pozval, naj uporabljajo aparate, ki varčno porabljajo energijo: "Če vam ne zmanjka elektrike, še ne pomeni, da je težav konec. Prosim, če imate elektriko, to ne pomeni, da lahko vklopite več močnih električnih naprav hkrati." "To zimo moramo preživeti, zimo, ki si jo bodo vsi zapomnili," je dejal. Premier Denis Šmigal je dejal, da je bila kljub napadom skoraj vsa kritična infrastruktura v državi ponovno vzpostavljena, med drugim vodovodne službe, naprave za ogrevanje, bolnišnice in službe za nujno pomoč. Dodal je, da se gospodinjstva sicer še vedno soočajo z načrtovanimi izpadi električne energije v vseh regijah Ukrajine. V državi vlada strah, da bi rusko obstreljevanje ukrajinske infrastrukture, v kombinaciji s snegom in temperaturami pod ničlo, lahko povzročilo zdravstveno krizo v državi.