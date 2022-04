V napadih na Harkov ubiti civilisti, v Mariupolu še vedno ujeti tudi otroci

V Donecku in južneje so se ruske sile omejile predvsem na silovito topniško obstreljevanje ukrajinskih položajev. Do novega poskusa zavzetja je prišlo le pri manjšem kraju Popasna, za katerega že več tednov potekajo siloviti boji.

V pristaniškem mestu Mariupol pa so Rusi z bombami in raketami znova obstreljevali območje jeklarne Azovstal, kjer vztrajajo še zadnji ukrajinski branitelji v tem mestu. Tam naj bi bili ujeti tudi številni civilisti, med njimi otroci.

Britanski obveščevalci so medtem v svojem zadnjem poročilu davi potrdili, da Rusija načrtuje izvedbo prirejenega referenduma v Hersonu na jugu Ukrajine, s katerim želi upravičiti svojo okupacijo na tem območju.

Kot so dodali, je Herson ključen za doseganje cilja, ki si ga je v invaziji zastavila Rusija, in sicer vzpostaviti kopenski most do polotoka Krim, ki si ga je priključila že leta 2014, in zavzeti ne le vzhod, ampak tudi jug Ukrajine.

Herson je sicer edino večje ukrajinsko mesto, ki ga je Rusiji uspelo zavzeti v invaziji, ki se je prevesila že v tretji mesec. A nekatera okoliška območja so medtem znova zavzele ukrajinske sile in spopadi tam se nadaljujejo.