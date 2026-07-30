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Ukrajina

V napadih na Ukrajino več mrtvih. Udarili po še dveh 'ruskih Amazonih'

Kijev/Moskva, 30. 07. 2026 13.30 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Uničenje po ruskih napadih v Ukrajini

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj osem ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Tarča ukrajinskih napadov pa so bila medtem znova tudi poslopja "ruskega Amazona".

V ruskem napadu v predmestju Krivega Roga v osrednji Ukrajini je balistična raketa zadela hišo, pri čemer so bile ubite tri odrasle osebe in trije otroci, so sporočili lokalni uradniki. Še osem ljudi je bilo ranjenih, oblasti pa opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo.

V vzhodni regiji Poltava je bila v napadu z dronom na skladišče ubita ena oseba, o še eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz Kijeva. Kot je dejal župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko, je Moskva Kijev napadla z balističnimi izstrelki. "Nevarnost nadaljnjih napadov ostaja," je opozoril v zgodnjih jutranjih urah in dodal, da je v več mestnih okrožjih izbruhnil požar.

O napadih so poročali tudi iz mesta Lvov, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 30 ljudi, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Zelenski opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad

"Uničenih in poškodovanih je bilo več deset običajnih domov, civilnih podjetij in infrastrukturnih objektov. (...) Ta ruski teror še enkrat dokazuje, da je zaščita pred rusko raketno grožnjo najpomembnejša naloga, ko gre za reševanje življenj naših ljudi," je po obsežnih napadih na družbenem omrežju zapisal Volodimir Zelenski. Pri tem je opozoril, da prepočasna pomoč oziroma zamude pri dobavi orožja vodijo do tovrstnega uničenja v Ukrajini.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je zračna obramba ponoči sestrelila 55 od 74 ruskih raket in 265 od 284 dronov. Rusko ministrstvo za obrambo pa je zatrdilo, da je v napadih na Ukrajino zadelo vojaško-industrijski kompleks ter vojaške komunikacijske in logistične centre.

Zelenski je sicer že v sredo zvečer opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Prebivalce je pozval, naj bodo pozorni na alarme, ki opozarjajo na zračne napade, zaveznice pa, naj okrepijo zračno obrambo Ukrajine.

Obsodbe napadov na Ukrajino in kršitev poljskega zračnega prostora

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je obsodil kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. "Rusija je izvedla obsežen kombiniran napad na Ukrajino. Med napadom je bil kršen tudi poljski zračni prostor, kar še enkrat poudarja, da ruska agresija predstavlja grožnjo za varnost celotne Evrope," je zapisal.

Ponoči so nad Poljsko blizu mesta Lublin, ki leži okrog 80 kilometrov zahodno od meje z Ukrajino, zaznali neznan leteči predmet, ki je strmoglavil in eksplodiral. Po eksploziji je na polju blizu vasi Tarnawa-Kolonia nastal okoli deset metrov širok krater. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa.

Prizorišče incidenta je obiskal tudi poljski premier Donald Tusk in po sestanku s kriznim štabom v Lublinu dejal, da je bil "neznani predmet" najverjetneje ruska raketa Kh-101, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Dodal je, da bi poljska zračna obramba raketo sestrelila, če ne bi strmoglavila že sama, in da na srečo ni bilo ogroženo nobeno življenje. Tudi o večji škodi ne poročajo, saj je raketa padla na nenaseljeno območje.

Ukrajinski droni znova nad 'ruski Amazon'

Tarča novih napadov je bila tudi Rusija. Ukrajinska vojska je namreč ponoči z droni napadla skladišči ruskega podjetja Wildberries. Regionalni guverner Oleg Melničenko je potrdil, da so bila napadena skladišča v mestu Penza. Dodal je, da je bila v napadu ranjena ena oseba in da je bilo z območja evakuiranih več kot 200 ljudi, poroča Kyiv Independent.

O napadu na drugo skladišče Wildberries so poročali tudi zunaj mesta Sarapul v ruski republiki Udmurtija, severovzhodno od Moskve. Poveljnik enot za brezpilotne sisteme Robert 'Magyar' Brovdi je potrdil napade na že osmi in deveti objekt podjetja Wildberries.

Po izračunih ruskega neodvisnega medija Verstka pred zadnjima dvema napadoma je Wildberries izgubil 15,4 odstotka svoje celotne površine.

Ta "ruski Amazon" na svoji spletni strani navaja možnost nakupa raznovrstne vojaške opreme, vključno s komponentami dronov in neprebojnimi jopiči. Wildberries je ob tem skupaj s svojo soustanoviteljico podjetja Tatjano Kim – najbogatejšo žensko v Rusiji – zaradi ruske vojne v Ukrajini deležen mednarodnih sankcij in trgovinskih omejitev.

ukrajina rusija vojna Wildberries

Ukrajina z droni udarila po Putinovem rojstnem kraju: tarča ruski 'Amazon'

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