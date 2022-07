V napadu na ukrajinsko Vinico več kot 20 mrtvih, tudi otroci

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zadnji ruski napad na Vinico, mesto v osrednji Ukrajini, označil za teroristično dejanje, poroča BBC. Tri ruske rakete so zadele poslovno stolpnico in poškodovale več stanovanjskih zgradb. V napadu je po poročanju ukrajinskih oblasti umrlo 22 oseb, med katerimi so tudi trije otroci. Še okoli 100 oseb je bilo ranjenih.

V koncertni dvorani v Vinici bi morala zvečer nastopiti tudi ukrajinska pop pevka Roxolana . A v napadu je vilo prizorišče nastopa uničeno. Na spletu je sporočila, da so bili poškodovani vsi člani njene ekipe, eden pa da je tudi umrl. Še en član ekipe se medtem bori za življenje. "Molimo za njihova življenja in življenja vseh prizadetih v današnjem napadu. Nikoli ne bomo odpustili," je še zapisala.

Napad se je zgodil v času, ko naj bi se zunanji in pravosodni ministri Evropske unije sestali v Haagu, kjer poteka konferenca o domnevnih ruskih vojnih zločinih. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je Rusijo obtožil, da je z napadom na Vinico zagrešila "še en vojni zločin". "Ruskim vojnim zločincem bomo sodili za vse solze in za vsako prelito kapljo ukrajinske krvi," je dejal.

Skladno z zaprosilom Ukrajine za mednarodno pomoč prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite je vlada danes za to državo potrdila zagotovitev materialne pomoč v obliki opreme za razminiranje. Ocenjena skupna vrednost materialne pomoči s prevozom znaša 36.140 evrov, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se medtem nadaljujejo. Ruske sile so po sredinem obstreljevanju tudi danes napadle več objektov v južnem mestu Mikolajiv, je prek aplikacije Telegram sporočil župan Oleksandr Senkevič . Dodal je, da na terenu že posredujejo reševalne ekipe.

Ob tem še vedno odmeva sredino srečanje ukrajinske in ruske delegacije v Istanbulu glede izvoza žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Rečeno je bilo, da je bil dosežen določen napredek v pogovorih glede izvoza žita, vendar pa da so mirovna pogajanja kot taka še precej daleč. "Uspeh te zgodbe ni potreben le za našo državo, ampak tudi - brez pretiravanja - za ves svet," je v sredo v svojem večernem nagovoru dejal Zelenski, pri čemer je imel bržkone v mislih pomembno globalno vlogo svoje domovine pri dobavi žita.

Ukrajina lobira pri ZDA za rakete daljšega dosega

Ukrajinska vlada si prizadeva, da bi ji ZDA dobavile rakete daljšega dosega za raketne sisteme Himars, je v sredo potrdil član parlamentarnega odbora za obrambo Fedir Venislavski. Trenutno ima Kijev za raketni sistem Himars na voljo zgolj rakete z dometom 70 kilometrov, čeprav so na voljo tudi izstrelki z dometom med 300 in 500 kilometrov.

Poziv k dobavi raket daljšega dosega je pomemben, saj bi se s tem v dosegu ukrajinskih sil znašel tudi krimski most, ki povezuje celinsko Rusijo s priključenim ukrajinskim polotokom Krim. Most je namreč od frontne črte oddaljen približno 260 kilometrov. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je govorice o načrtih ukrajinske vojske, da bi napadli most na Krim, ki ga je zgradila Rusija, označil za "teror", vendar je pri tem poudaril tudi, da je most pred takšnimi napadi dovolj zaščiten.

Povpraševanje po raketah daljšega dosega je povzročilo zaskrbljenost tudi v ZDA, saj se bojijo, da bi ukrajinske sile lahko uporabile ameriško orožje za napade na cilje na ruskem ozemlju, kar pa bi lahko povzročilo nadaljnje zaostrovanje konflikta.

V regiji Donbas na vzhodu Ukrajine so ruski izstrelki zadeli industrijsko cono v mestu Kramatorsk, v nekaterih delih mesta pa je bila prekinjena oskrba z električno energijo, je na družbenem omrežju Facebook zapisal tamkajšnji župan Oleksandr Hončarenko.

Ruski mediji so po navedbah Reutersa poročali tudi, da so ukrajinske oborožene sile izvedle nov zračni napad na strateško pomembnem območju regije Herson na jugu države, ki je v rokah Rusije in jo Kijev želi ponovno zavzeti. Informacij s terena sicer ni mogoče neodvisno preveriti.