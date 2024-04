V napadu z droni poškodovan jedrski reaktor nuklearke v Zaporožju

OGLAS

Velikanska jedrska elektrarna s šestimi reaktorji je v prvi bojni liniji rusko-ukrajinskega konflikta. Mednarodna agencija ZN za jedrsko energijo (IAEA) je napad z droni, ki se je zgodil v nedeljo, označila za resen incident, ki bi lahko ogrozil celovitost struktur, ki varujejo reaktorje, a k sreči ni ogrozil jedrske varnosti, poroča CNN. IAEA, ki ima v Zaporožju skupino strokovnjakov, je potrdila napad brezpilotnih letal na elektrarno, ki je vključeval vsaj tri neposredne zadetke enega reaktorja. Vodja IAEA Rafael Grossi je po poročanju BBC-ja sporočil, da je bil napad "nepremišljen" in pomeni "veliko stopnjevanje jedrske nevarnosti in varnostnih tveganj, s katerimi se sooča elektrarna. Medtem ko BBC navaja, da so ranjene tri osebe, je Grossi sporočil, da je ena oseba umrla. "To se ne sme dogajati! Gre za očitno kršitev osnovnih načel za zaščito največje evropske jedrske elektrarne. Takšni nepremišljeni napadi bistveno povečajo tveganje velike jedrske katastrofe in jih je treba takoj ustaviti," je opozoril in dodal, da nihče ne more pridobiti kakršne koli vojaške ali politične koristi od napadov na jedrske objekte. "Odločno pozivam vojaške odločevalce, naj se vzdržijo kakršnega koli dejanja, ki bi kršilo osnovna načela varovanja jedrskih objektov."

Medtem pa so ruske oblasti v izjavi na omrežju Telegram ukrajinsko vojsko obtožile, da je izvedla vrsto napadov na elektrarno s "samoeksplozivnimi" brezpilotniki. Po njihovih besedah je bilo poškodovano tovorno vozilo, ki je razkladalo hrano, pa tudi skladiščni del objekta. "Obstreljevanje jedrske elektrarne Zaporožje in njene infrastrukture je nesprejemljivo. Nobena jedrska elektrarna na svetu ni zasnovana tako, da bi vzdržala popolne napade oboroženih sil. Poškodbe infrastrukturnih objektov lahko vplivajo na varno obratovanje jedrske elektrarne," so dodali. Ruski upravljalci elektrarne so sicer po napadu sporočili, da so ravni sevanja normalne in da v napadu ni nastala resna škoda. Ukrajina zanika kakršno koli vpletenost v napad, pa je za Ukrajinsko pravdo povedal tiskovni predstavnik ukrajinske obrambne obveščevalne službe Andrij Jusov. "Ukrajina ni bila vpletena v nobene oborožene spopade na kraju samem. Obrat je nezakonito okupiran s strani Rusije in ta agresorska država znova ogroža jedrski objekt, civilno prebivalstvo in okolje celotne Evrope," je dodal. CNN ob tem opominja, da trditev Rusije ali Ukrajine ne more neodvisno preveriti.

