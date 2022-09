Putin bo v petek razglasil priključitev štirih ukrajinskih regij

"Slovesnost ob podpisu sporazumov o vstopu novih ozemelj v Rusko federacijo bo potekala jutri ob 15. uri v Kremlju," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. "Predsednik Vladimir Putin bo imel na dogodku obsežen govor," je dodal.

Na Rdečem trgu v Moskvi so tako že postavili oder z reklamnimi panoji, ki razglašajo štiri regije za del Rusije. Dogodek spominja na rusko priključitev Krima leta 2014, ki je prav tako sledila diskreditiranemu referendumu in jo je napovedal predsedniški zmagoslavni govor z odra, poroča BBC.

Proruske oblasti v okupiranih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson so v preteklem tednu izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo odločilo za izstop iz Ukrajine in priključitev k Rusiji. Voditelji omenjenih regij so sicer ponoči prispeli v Moskvo. Pred tem so Putina v sredo pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji in tako izpolni na referendumih izraženo voljo. Uradniki so zagotovili, da je petdnevni referendum zagotovil skoraj popolno podporo ljudi.

Oblasti Luganska so sporočile, da je za pridružitev Rusiji glasovalo 98,4 odstotka tamkajšnjih ljudi. V Zaporožju je uradnik, ki ga je imenovala Rusija, navedel številko 93,1 odstotka. V Hersonu naj bi za pridružitev glasovalo več kot 87 odstotkov. Vodja samooklicane Ljudske republike Doneck, je dejal, da je za glasovalo 99,2 odstotka udeležencev. Vsa štiri območja so sporočila, da so bile preštete vse glasovnice, poroča Reuters.