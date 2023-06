'V Putinovem režimu so se pokazale razpoke. To je bila sramota za Kremelj'

"Vsekakor pa mora biti za tem tudi politična elita, ki mogoče ni zadovoljna s potekom vojne oz. situacijo, ki jo imajo danes v Rusiji," je dodal. Da je Prigožin zelo močna osebnost, ki še vedno nadzoruje določene finančne tokove, pa je dodala predsednica nevladne organizacije Regionalni dialog Katja Geršak . "Ni tako naiven in dobro pozna varnostne strukture znotraj Rusije. V takšno akcijo ne bi šel, če ne bi verjel, da ima znotraj Kremlja neko zaledje. Vendar pa se slednje naposled ni materializiralo in zato se je njegova akcija ustavila," meni.

Vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin je sicer po neuspelem državnem udaru dejal, da je želel s svojo potezo zgolj pokazati svoje nestrinjanje z ruskimi voditelji vojske in pozvati uradnike k odgovornosti. Vendar pa Božič meni, da če bi bilo temu tako, da bi lahko to storil na drugačen način.

"Pokazale so se prve razpoke v Putinovem režimu," po propadlem državnem udaru ocenjuje nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske Dobran Božič . Kot je poudaril v oddaji 24UR ZVEČER , so bili namreč še nedavno vsi prepričani, da ruski predsednik "sedi trdno v svojem sedlu" , zdaj pa se je izkazalo, da temu ni tako.

Vprašanje tudi ostaja, kje se po poskusu državnega udara in umiku Prigožin zdaj nahaja. Z letalom naj bi bil na poti v Belorusijo, ko je izginil z radarja. Kasneje se je sicer javil prek video nagovora, a njegova lokacija ostaja neznanka. In seveda, kaj se bo po umiku z njim zgodilo? Božič meni, da se vodja Wagnerja nahaja v Belorusiji pod strogim nadzorom struktur.

Za Putinom so se namreč poenotile številne varnostne strukture v Rusiji, ob tem pa se tudi ni ponovilo leto 1991, ko so se določene regije opredelile proti Kremlju in Moskvi, dodaja. "Regijske strukture guvernerjev in lokalnega vodstva so se poenotile za Putinom. To še ne pomeni, da Putin iz tega odhaja močnejši, menim, da je ravno obratno. Vendar pa režim ta trenutek obstaja."

Kaj pa sledi v Rusiji? Geršakova poudarja, da ni nujno, da sedaj celotna Rusija trdno stoji za Putinom. "Zagotovo obstajajo osebe, ki se z njim ne strinjajo in so to morda že kdaj prej izrazili. Putin bo tako zdaj naredil notranjo čistko," ocenjuje. Kot je povedala, na družbenih omrežjih že krožijo informacije, da so nekateri veljaki z zasebnimi letali zapustili mesto. "Zna se zgoditi, da bo na kratek rok še močnejši, ker bo počistil nekaj notranjih sovražnikov," je dodala.

"Nekateri ocenjujejo, da morda ne bo doživel konca tega meseca. Kar mogoče tudi drži," ocenjuje nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske. A ker je Prigožin še vedno vpet v finančne aktivnosti v Afriki, njegova skupina na primer nadzira kopanje diamantov in zlata, bo morala ruska oblast po njegovem mnenju najprej najti rešitev za to težavo. "Veliko finančnega toka gre prek njega. Oblasti morajo torej najbrž najprej urediti to, nato pa vprašanje, koliko časa mu še ostane na tem svetu," je dejal.

Borci skupine Wagner so se skoraj nemoteno prebijali proti ruski prestolnici. 400 oklepnikov je v le enem dnevu naredilo več kot 700 kilometrov, preden so se ustavili. "To je nedopustno in velika sramota za Rusijo, sramota za obrambne strukture," meni Božič, ki je ob tem dodal, da istočasno to kaže tudi na to, da je morala Rusija najverjetneje vse svoje zmogljivosti poslati na ukrajinsko fronto. "Dejstvo, da se lahko nekdo praktično sprehodi 800 kilometrov in da ga na poti nihče ne ustavi, kaže na veliko nemoč Rusije v notranjosti," ocenjuje.

Geršakovi se zdi medtem zanimivo, da so podporo Putinu medtem izrazile nekatere zunanje države, kot sta Uganda in Iran. "Vpletla bi se najbrž tudi Kitajska in podprla režim, saj jim partnerstvo s Putinom zelo odgovarja."

Teorija o dogovoru med Putinom in Prigožinom? 'Obstaja veliko manj sramotnih načinov za Kremelj'

Glede dejstva, da Putin nad Prigožinom ni uporabil jedrskega orožja, pa je Božič poudaril, da slednje ni namenjeno za uporabo znotraj Rusije. "Uporabili bi ga morda le, če bi nekdo zunanji napadel Rusijo in bil na poti proti Moskvi. Vendar pa so člani skupine Wagner vseeno ruski vojaki in verjamem, da je imel Putin dovolj drugih vzvodov," je dejal in ob tem izpostavil, da se je znotraj Rusije verjetno nahajala Prigožinova družina, prav tako pa da ima ruski voditelj tudi druge finančne tokove, s katerimi je lahko poveljnika Wagnerja prepričal v opustitev načrtov.