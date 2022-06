V Rusijo odpeljanih več kot 1000 zajetih ukrajinskih vojakov

Več kot 1000 ukrajinskih vojakov in tujih plačancev, ki so se predali v Mariupolu, so premestili v Rusijo, kjer jih čaka preiskava. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že pred tem dejal, da naj bi v ruskih rokah pristalo več kot 2500 branilcev Azovstala, med katerimi da so tudi mejni stražarji, policisti in pripadniki teritorialne obrambe. Rusija je medtem Kijevu predala trupla 210 ukrajinskih borcev, uspelo pa ji je vzpostaviti tudi kopenski koridor do Krima. Znova se je oglasil tudi ukrajinski predsednik, ki je dejal, da bi zmago za Ukrajino pomenila le ponovna pridobitev vsega njenega ozemlja.

Ukrajina si prizadevam, da bi z Rusijo sklenili dogovor o zamenjavi ujetnikov, vendar pa so ruski zakonodajalci zahtevali, da se nekaterim vojakom sodi. Po poročanju tujih medijev naj bi zdaj v Rusijo prepeljali več kot 1000 ukrajinskih vojakov in tujih plačancev, ki so se predali v Mariupolu. Tam naj bi prestali posebno preiskavo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sicer misli, da je Rusija pridržala več kot 2500 branilcev Azovstal, med katerimi so tudi mejni stražarji, policisti in pripadniki teritorialne obrambe. Tudi Guardian je že poročal, da je bilo več kot 900 ukrajinskih vojakov, ki so bili ujeti v oblegani jeklarni Azovstal, poslanih v zaporniško kolonijo na ozemlju Ukrajine, ki ga nadzoruje Rusija.

Da niso imeli druge izbire, kot da odpotujejo v Rusijo, so dejali tudi nekateri ukrajinski prebivalci, ki jim je uspelo pobegniti z okupiranega območja. Kijev o slednjih primerih meni, da gre za deportacije. Medtem je Rusija Kijevu predala trupla 210 ukrajinskih borcev, ki so večinoma umrli prav med boji v Mariupolu. "Postopek vračanja trupel padlih branilcev Mariupola je v teku. Do danes je bilo vrnjenih 210 naših vojakov - večinoma gre za je junaške branilce Azovste. Delo se nadaljuje, da bi domov vrnili vse ujete ukrajinske branilce," je potrdila ukrajinska vojska. Odprti humanitarni koridorji Rusko obrambno ministrstvo je dejalo, da je odprlo kopenski koridor do Krima. S tem so omogočili prehod civilistov in blaga prek vzhodnega ukrajinskega ozemlja, ki je zdaj pod ruskim nadzorom. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v konferenčnem klicu dejal, da je vojska v sodelovanju z Ruskimi železnicami obnovila 1200 kilometrov železniških tirov in odprla ceste, s katerimi želi omogočiti promet med Rusijo in regijo Donbas ter Krimom. Prek severnokrimskega kanala se medtem nadaljuje tudi oskrba z vodo, pravi Šojgu.

Prek kopenskega koridorja želi Rusija omogočiti, da začne v Mariupol, Berdjansk in Herson, pristaniška mesta na jugovzhodu Ukrajine, ki jih je zasegla Rusija, dostavljati blago. Kot je zatrdil Šojgu, pristanišči v Mariupolu in Berdjanskem delujeta normalno in sta pripravljena na pošiljanje žita. Rusija se namreč sooča s svetovnimi obtožbami, da je kriva za svetovno prehrambno krizo, s katero se soočajo številne države. V Severodonecku še vedno hudi boji, zadeti dve bolnišnici Britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da si Rusija z napadi še vedno prizadeva zavzeti Severodoneck, a da se Ukrajina drži. Dodali so, da je malo verjetno, da bi katerakoli stran zmagala v že 24 urah.

Novi satelitski posnetki, ki jih je v ponedeljek posnel Maxar Technologies, kažejo, da so vojaški napadi prizadeli najmanj dve bolnišnici v ukrajinskih mestih Severodoneck in Rubizhn. Ukrajinci so ohranili svoje obrambne položaje v Severodonecku in so doslej preprečili poskuse Rusov, da bi zavzeli mesto, vendar pa so spopadi uničili pomembne dele Severodonecka. Napadi niso prizanesli niti bolnišnicam in njihovi okolici. V središču Severodonecka so uničene številne zgradbe v bolnišničnem kompleksu - na strehi je naslikan velik rdeči križ. V južnem Rubizhnu je bila uničena še ena bolnišnica, uničene pa so tudi stavbe okoli nje, vključno s farmacevtskim podjetjem.

