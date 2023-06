V ruskem raketnem napadu na mesto Odesa več mrtvih in ranjenih

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v ruskem raketnem napadu na črnomorsko pristaniško mesto Odesa umrli najmanj trije ljudje, 13 pa je ranjenih. Opozorili so, da je pod ruševinami morda ujetih še več ljudi. Putin sicer trdi, da dolgo pričakovana ukrajinska protiofenziva ne gre po načrtih in da se Ukrajinci soočajo z velikimi izgubami. Zelenski, na drugi strani, trdi, da ukrajinska vojska uspešno izvaja "protiofenzivne akcije" na fronti.

Tiskovni predstavnik vojaške administracije v Odesi Sergij Bratčuk je na Telegramu sporočil, da je Rusija štiri manevrirne rakete tipa kalibr izstrelila z ladje v Črnem morju. Dve je uničila ukrajinska protiletalska obramba. Ena raketa je zadela skladišče maloprodajne verige in ubila tri zaposlene, sedem pa ranila. Obstaja pa tudi možnost, da so nekateri še pod ruševinami, je dodal. V eksploziji je bilo po njegovih besedah uničenih tisoč kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, izbruhnil je tudi požar. Šest ljudi pa je bilo ranjenih v drugem delu Odese, kjer so bili poškodovani poslovni center, trgovine in stanovanjski kompleks. Zgodovinsko središče Odese je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Od začetka ruske invazije na Ukrajine so ga ruske sile že večkrat obstreljevale. Napad se je zgodil dan po tem, ko so ruske sile z raketami napadle rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Krivi Rog v osrednji Ukrajini in ubile najmanj enajst ljudi. Kijev poroča o uspehih ofenzive, Putin govori o velikih izgubah Rusija je sicer zadnje tedne okrepila nočne napade na glavna ukrajinska mesta, medtem ko je Kijev začel dolgo pričakovano protiofenzivo. Iz Kijeva so včeraj sporočili, da ukrajinske sile napredujejo v bojih proti ruskim enotam na vzhodu in jugu države. "Tako obrambni kot ofenzivni srditi boji potekajo na vzhodu in jugu naše države. Dosegli smo določene uspehe, uresničujemo svoje načrte, napredujemo," je na družbenih omrežjih sporočil poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni. Da je ukrajinska vojska začela dolgo pričakovano protiofenzivo, je v petek izjavil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki pa je ob tem poudaril, da Kijevu doslej ni uspelo doseči ciljev in da je utrpel velike izgube. Putin je včeraj ponovno zatrdil, da je Kijev utrpel ogromne izgube proti ruskim silam v Ukrajini. Te izgube so po njegovih besedah desetkrat večje od žrtev na ruski strani. "Njihove izgube se približujejo ravni, ki bi jo lahko opisali kot katastrofalno," je dejal na srečanju v Kremlju z ruskimi novinarji in blogerji, ki poročajo o konfliktu. Ob tem je tudi priznal, da se ruske sile soočajo s težavami zaradi izčrpanih zalog nekatere vojaške opreme, pri čemer je izpostavil zlasti brezpilotne letalnike in rakete. "Visokoprecizno strelivo, komunikacijska oprema, brezpilotni letalniki ... Imamo jih, a žal premalo," je dodal. Nadaljnji potek vojne, ki jo v Moskvi imenujejo posebna vojaška operacija, je po Putinovih besedah odvisen od tega, kako bo potekala ukrajinska protiofenziva. "Imamo različne načrte," je pripomnil.