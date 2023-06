V ruskem napadu z brezpilotnimi letalniki več mrtvih in ranjenih

Ostanki enega od sestreljenih brezpilotnih letalnikov so po navedbah južnega poveljstva ukrajinske vojske padli na večnadstropno stanovanjsko zgradbo in zanetili požar. V plamenih so umrli trije civilisti, še 26 ljudi je bilo ranjenih.

Rusija je na cilje v Ukrajini usmerila 35 brezpilotnih letal in osem raket, ukrajinska vojska pa je po navedbah letalskih sil sestrelila dvajset dronov iranske izdelave in prestregla dve balistični raketi.

Ruski napadi so bili usmerjeni tudi na cilje v regiji Poltava in v Harkov.