V ruskih napadih v Ukrajini najmanj 15 mrtvih

V pristaniškem mestu Odesa na jugu Ukrajine je v napadih z raketami in droni umrlo osem ljudi, je na Telegramu po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform zapisal vodja mestne vojaške uprave Sergij Lisak. Še 16 ljudi je bilo ranjenih.

O silovitih nočnih napadih so poročali tudi iz Kijeva. Po poročanju časnika The Kyiv Independent je bilo po vsem mestu slišati močne eksplozije. Kot je sporočila ukrajinska služba za izredne razmere, so bili ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi tudi 12-letnik. Iz Kijeva poročajo tudi o najmanj 54 ranjenih v napadih.

Vojaški upravitelj Kijeva Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da so v več okrožjih poškodovane stanovanjske in poslovne stavbe, reševalci pa so iz ruševin poškodovanega stanovanjskega bloka rešili otroka.