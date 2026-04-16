Ukrajina

V ruskih napadih v Ukrajini najmanj 15 mrtvih

Kijev, 16. 04. 2026 09.50 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Uničenje po ruskih napadih v Ukrajini

Rusija je minulo noč izvedla vrsto zračnih napadov na ukrajinska mesta, v katerih je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 15 ljudi, več deset jih je bilo ranjenih. V ukrajinskih napadih na Rusijo sta medtem po navedbah oblasti umrla dva otroka.

V pristaniškem mestu Odesa na jugu Ukrajine je v napadih z raketami in droni umrlo osem ljudi, je na Telegramu po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform zapisal vodja mestne vojaške uprave Sergij Lisak. Še 16 ljudi je bilo ranjenih.

O silovitih nočnih napadih so poročali tudi iz Kijeva. Po poročanju časnika The Kyiv Independent je bilo po vsem mestu slišati močne eksplozije. Kot je sporočila ukrajinska služba za izredne razmere, so bili ubiti najmanj štirje ljudje, med njimi tudi 12-letnik. Iz Kijeva poročajo tudi o najmanj 54 ranjenih v napadih.

Vojaški upravitelj Kijeva Timur Tkačenko je na Telegramu sporočil, da so v več okrožjih poškodovane stanovanjske in poslovne stavbe, reševalci pa so iz ruševin poškodovanega stanovanjskega bloka rešili otroka.

V mestu Dnipro v vzhodnem delu Ukrajine so napadi po navedbah vodje regionalne uprave Oleksandra Ganže zahtevali tri smrtne žrtve. Ranjenih je 27 ljudi, med njimi jih je pet v kritičnem stanju. Po napadih je zagorelo več stanovanjskih stavb. O ranjenih so poročali tudi v mestu Harkov na severovzhodu države.

Rusija je v zadnjih 24 urah, predvsem pa ponoči, na mesta po vsej Ukrajini izstrelila 659 dronov in 44 raket, so sporočile ukrajinske zračne sile. Zračna obramba je sestrelila 636 dronov in 31 raket.

Ponoči je tudi Ukrajina izvedla napade na Rusijo. V napadu na stanovanjsko stavbo v južni regiji Krasnodarski Kraj sta bila po navedbah guvernerja Venjamina Kondratjeva ubita dva otroka, pet in 14-letnik.

Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila 207 ukrajinskih dronov v več ruskih regijah, sporočilo tamkajšnjega obrambnega ministrstva povzema ruska tiskovna agencija Tass.

Novi napadi Rusije in Ukrajine sicer sledijo 32-urnemu premirju zaradi pravoslavne velike noči, ki so ga zaznamovale obtožbe o kršitvah obeh strani.

ukrajina vojna rusija napadi

