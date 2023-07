V ruskih raketnih napadih na stanovanjski zgradbi ranjenih devet ljudi

Zelenski je za napad okrivil "ruski raketni teror". Povedal je še, da je po incidentu sklical nujni sestanek s SBU, notranjim ministrstvom, službami za nujne primere in lokalnimi oblastmi.

Regionalni guverner Sergij Lisak je povedal, da sta med devetimi osebami, ki so bile v napadu ranjene, tudi dva otroka, stara 14 in 17 let. Nihče od ranjenih ni bil hospitaliziran. V napadu, ki se je zgodil ob 20.30 po lokalnem času, k sreči tudi ni bilo smrtnih žrtev.

Po besedah župana Dnipra Borisa Filatova je bila stavba SBU že tretjič tarča ruskega napada. Obe stavbi sta bili v času dogodka večinoma prazni, je povedal in dodal, da je bila stanovanjska zgradba šele pred kratkim dokončana in da so stanovanja v njej naprodaj.