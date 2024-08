V Slavini pri Postojni 12 ukrajinskih sirot, v Ukrajino naj bi se vrnile tri

Ostalih devet otrok tako še naprej ostaja v Slavini pri Postojni. Pričakuje se, da bo sklep o podaljšanju projekta za pol leta na današnji seji potrdila tudi vlada. To pomeni, da bo projekt in s tem nastanitev ukrajinskih sirot v Slavini podaljšan vsaj do 4. marca 2025.

Na začetku letošnjega leta so sicer luganske oblasti izrazile namero, da želijo sirote vrniti v Ukrajino, za ta namen pa so v sirotišnico preuredili prazno stanovanjsko hišo v regiji Zakarpatje. Temu so močno nasprotovali vsi, ki so v Sloveniji vpleteni v ta projekt. Ob tem so izpostavili, da imajo otroci v Slavini ustrezno oskrbo in podporo, predvsem pa je okolje v Sloveniji trenutno varnejše in bolj spodbudno od tistega v Ukrajini, kjer še vedno divja vojna.

Otroci so iz luganske sirotišnice v Slovenijo prispeli maja 2022 in so se v tem času naučili govoriti slovensko, prav tako vsi hodijo v vrtec oz. šolo. Ob tem imajo tudi dostop do specialističnih in razvojnih ambulant, kar je bil eden izmed glavnih argumentov tistih, ki so vpleteni v projekt v Slavini, saj so opomnili, da bi imeli otroci v Ukrajini na voljo zgolj osnovno medicinsko oskrbo.