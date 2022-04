V Slovenijo 20 ukrajinskih otrok iz luganske sirotišnice

S sklepom je vlada potrdila projekt za premestitev otrok iz Ukrajine v Slovenijo. Cilj slednjega je ohranitev življenja in zdravja otrok, ki so v nevarnosti zaradi vojne na ozemlju Ukrajine, so sporočili z vlade.

Kot so navedli, gre za 20 ukrajinskih otrok - sirot in otrok brez starševske skrbi - iz Luganske sirotišnice št. 2. V Slovenijo prihajajo do preklica vojnega stanja v Ukrajini, in sicer v spremstvu strokovnega osebja in otrok osebja.

V kolikor jim bo priznana začasna zaščita, bo Slovenija tem osebam zagotovila tudi vse pravice, ki izhajajo iz Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb. Za varstvo in vzgojo otrok bo skrbelo spremljevalno osebje iz Ukrajine.

Spomnimo

Zaradi spopadov je morala svoje prostore zapustiti tudi sirotišnica v Severodonecku. Evakuirali so se v Lvov. Brez staršev in pravega doma so morale tako ukrajinske sirote zapustiti še tisti kraj, ki jim je nudil zavetje, skrb in ljubezen. Otroci so se s svojim najljubšimi igračkami na pot podali že v času Donbaške vojne leta 2014. V času ukrajinske vojne, pa so se morali na pot podati znova.

Vojna jih je tokrat pregnala vse do skrajnega zahoda, v Lvov, kamor je prispelo 40 otrok. Območje so zapustili še pravočasno, saj je kasneje ena od raket padla prav na sirotišnico, ki se je znašla znotraj vojne vihre. V napadu je bila sirotišnica poškodovana.

Na pomoč otrokom, ki so že sicer v hudih stiskah, je tako na pomoč v sodelovanju z ZPM Moste-Polje priskočil tudi POP TV. Skupaj smo sprožili humanitarno akcijo. S skupnimi močmi smo zbirali sredstva za pomoč otrokom te ukrajinske sirotišnice. Vojna namreč terja najbolj nedolžne žrtve in onemogoča življenja že tako prikrajšanih otrok.