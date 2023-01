V spopadih na vzhodu Ukrajine ubit pripadnik ameriških Tjulnjev

Sile za posebne operacije, kot so ameriški Tjulnji, izvajajo nevarne in tajne misije po vsem svetu. Swiftovi zapisi navajajo več nagrad, ki pomenijo bojne napotitve, vključno z medaljo za delo v Iraku in za delo v Afganistanu, ekspedicijsko medaljo za svetovno vojno proti terorizmu in legijo zaslug. Toda zapisi ne zagotavljajo nobenih dodatnih informacij v zvezi s Swiftovo klasifikacijo leta 2019, zaradi česar je izgubil status mornariškega Tjulnja.

Odkar je Rusija 24. februarja lani napadla Ukrajino, je administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna vztrajala, da se ameriške enote v Ukrajini ne bodo borile. Prav tako je Američanom svetovala, naj se ne odpravljajo borit v to državo. Kljub temu podobnim opozorilom več držav, pa je v Ukrajino odšlo več tisoč ljudi ter se pridružilo boju proti Rusiji, tudi državljani ZDA.

Da je v vojni v Ukrajini umrl ameriški državljan, je ameriško zunanje ministrstvo sicer potrdilo že v petek, vendar pa ni želelo potrditi da gre za Swifta. "Lahko potrdimo, da nedavno umrl državljan ZDA, ki se je boril v Ukrajini," so zapisali piše v izjavi ter dodali, da so v stiku z njegovo družino, ki da ji nudijo vso možno konzularno pomoč.