V teku evakuacije iz obleganega Mariupola, v Belorusiji nenapovedane vojaške vaje

Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je na družbenem omrežju Telegram za danes najavila vzpostavitev štirih zbirnih mest, da bi poskusili z evakuacijo civilistov, ki so še vedno ujeti v obleganem Mariupolu, če bo varnostna situacija to dopuščala.

Kirilenko je ob tem zapisal še, da bodo civiliste iz azovske regije evakuirali v Zaporožje, ki je pod ukrajinskim nadzorom. Vendar pa ni jasno, ali vsi evakuirani civilisti prihajajo iz jeklarne Azovstal.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je najavil, da ukrajinska vlada dela vse, kar je v njeni moči, da bi kljub številnim napadom ruske vojske na tem območju evakuirali ljudi iz obleganega mesta Mariupol in jeklarne Azovstal.

Zelenski je v nočnem video nagovoru povedal, da je vladi v torek uspelo evakuirati 156 ljudi, ki so prispeli v Zaporožje. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri evakuaciji in obljubil, da bo vlada še naprej delala vse, da bi iz mesta spravila vse ljudi.

"Težko je. Vendar potrebujemo vse, ki ostajajo tam, tako civiliste kot vojake. Ni bilo dneva, ko se ne bi ukvarjali s to zagato, ko naši ljudje ne bi skušali rešiti tega vprašanja," je dejal ukrajinski predsednik.

Zelenski je dodal, da kljub skoraj tridnevni prekinitvi ognja, ki je omogočila evakuacijo, ruske enote še vedno poskušajo zavzeti industrijski kompleks jeklarne Azovstal. V drugem sporočilu na Telegramu je objavil tudi več fotografij uničene civilne infrastrukture.