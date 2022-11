V Ukrajini nov val ruskih zračnih napadov: več ranjenih, uničena glavna infrastruktura

Iz več regij v Ukrajini oblasti poročajo o novem valu ruskih raketnih napadov. Po vsej državi so se tako drugič ta teden oglasile sirene zaradi nevarnosti zračnih napadov. V Dnipru na vzhodu države so ruske rakete zadele dva infrastrukturna objekta, zaradi eksplozije je ranjenih vsaj 23 ljudi, 15 jih je hospitaliziranih.

V prestolnici Kijev je ukrajinska obramba sestrelila dve raketi in dva bojna brezpilotna letalnika, so sporočile mestne oblasti. O obstreljevanju so poročali tudi iz črnomorskega pristaniškega mesta Odesa na jugu države, kjer so ruske rakete zadele infrastrukturo. O napadih sporočajo še iz regije Belgorod - po trenutnih podatkih je bila v regiji zaradi napada ranjena ena oseba. Regija Belgorod sicer meji na nedavno osvobojeni Harkov, kjer prebivalci poročajo o nadaljnjem ruskem obstreljevanju, piše Kyiv Independent.

Oblasti v ukrajinski regiji Dnipro so sporočile, da je bilo v raketnih napadih ranjenih 23 ljudi, 15 jih je hospitaliziranih. Rakete so poškodovale industrijsko podjetje, hiše in drugo infrastrukturo, je povedal vodja regionalne vojaške uprave Valentin Rezničenko. "Raketni napad se je zgodil medtem ko so ljudje hodili v službo in opravljali svoje posle. Takrat, ko so živeli svoje običajno življenje," je dodal. Medtem je predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal, da bodo kljub slabemu vremenu nadaljevali s "posebno vojaško operacijo". Zaradi ruskih napadov na ukrajinsko infrastrukturo je milijone ljudi ostalo brez elektrike, kar prebivalcem- zaradi novozapadlega snega in nizkih temperatur, ki so v četrtek zajele Ukrajino - povzroča še več težav. Rusija pravi, da je uničila ukrajinsko poveljniško točko v na novo osvobojenem delu Hersona Ruska vojska je v četrtek sporočila rusko obrambno ministrstvo, da je zadela ukrajinsko poveljniško mesto in komunikacijski center v nedavno osvobojenem delu regije Herson. Ministrstvo je sporočilo, da je rusko letalstvo, raketne sile in topništvo delovalo in zadelo "poveljniško točko oboroženih sil Ukrajine na območju naselja Naddniprjanske in komunikacijski center oboroženih sil Ukrajine na območju naselje Chernobaevka" v regiji Kherson. Oba kraja sta blizu mesta Kherson, na zahodnem bregu reke Dnipro, prejšnji teden pa so ju ukrajinske sile zavzele nazaj. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bilo zadetih 74 topniških enot. V Zaporožju so ruske sile uničile delavnice raziskovalno-proizvodnega kompleksa Iskra, ki je proizvajal elektronske komponente za popravilo radarskih postaj in raketnih sistemov z več izstrelitvami, je dodalo ministrstvo.

icon-expand Uničeni ruski tanki v Kijevu, prekriti z novozapadlim snegom. FOTO: AP

V Ukrajini sicer pričakujejo nadaljnje padanje temperature. "Posebna vojaška operacija se nadaljuje in njeno nadaljevanje ni odvisno od podnebnih, vremenskih razmer." je medtem dejal Peskov, poroča CNN. Ruske sile tako nadaljujejo z opremljanjem "obrambnih meja" na vzhodnem bregu reke Dnipro, pa tudi s reorganizacijo svojih enot, so sporočili iz ukrajinske vojske. "Rusija še naprej zagotavlja logistično podporo enotam v regiji Herson in išče varne načine za dobavo opreme, orožja in zalog," so sporočili ukrajinski uradniki. Ruske sile so se prejšnji teden sicer umaknile na vzhodni breg, vendar se rusko obstreljevanje območja nadaljuje.

icon-expand Prebivalci v Hersonu čakajo na distribucijo pomoči. FOTO: Profimedia

Poveljnik ameriške vojske Milley vidi možnost politične rešitve vojne v Ukrajini Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Mark Milley je dejal, da vidi možnost za politično rešitev vojne v Ukrajini, ker je Moskva utrpela hude izgube in še vedno trpi. Obenem pa meni, da nobena stran v spopadu nima možnosti za popolno zmago. "Ukrajinci so dosegli izjemen uspeh z obrambo Harkova in Hersona. Verjetnost, da bodo Rusi dosegli svoj strateški cilj, je enaka ničli. Kljub temu pa bo popolna osvoboditev vsega ozemlja, ki ga je zasedla Rusija, izjemno težavna. Moskva okupira okrog 20 odstotkov ukrajinskega ozemlja, to območje je dolgo približno 900 kilometrov in sega do 80 kilometrov globoko. Utrpeli so ogromne izgube, vendar so se z mobilizacijo okrepili," je dejal Milley in ponovil prepričanje, da se Moskva želi pogajati.

icon-expand Distribucija pomoči v Hersonu FOTO: Profimedia

Vendar pa je zagotovil, da je odločitev o tem na strani Ukrajine, ZDA in zavezniki pa bodo Kijevu še naprej pomagali z opremo in drugo pomočjo. Milley je dejal, da pričakuje, da bodo Ukrajinci nadaljevali z boji tudi čez zimo. "Vedno ponavljamo, da se bodo o tem odločili Ukrajinci, ne pa mi. Mi jih bomo podpirali, dokler bo to potrebno," je dodal.

icon-expand Zasneženi Kijev. Nizke temperature v Ukrajini povzročajo težave več milijonom ljudi, ki so ostali brez elektrike. FOTO: AP

"Pregon Rusov iz Ukrajine bo zelo težaven in do tega ne bo prišlo v naslednjih dveh tednih, razen če se ruska vojska sesuje, kar ni verjetno," je dejal Milley, ki je po odmevni eksploziji na Poljskem brez uspeha skušal vzpostaviti stik z načelnikom ruskega generalštaba Valerijem Gerasimovim.