V Ukrajini 'ukradli' Banksyjev grafit! Policija pridržala več osumljencev

Novembra so na ukrajinskih ruševinah zasijale umetniške podobe, ki jih je ustvaril anonimni britanski ulični umetnik Banksy. A vsaj na enem mestu mojstrovina ni obstala dolgo. S stene močno poškodovane hiše v Hostomelu je namreč nekdo izrezal in odnesel umetnino. Policija je zaradi uničenja pridržala več osumljencev, ki trdijo, da so želeli grafit prodati, denar pa nakazati ukrajinskim oboroženim silam.

Eden od slavnih Banksyjevih grafitov, ki so novembra zrasli na ukrajinskih ruševinah, je izginil s pročelja močno poškodovane hiše v Hostomelu, poroča Kyiv Independent. Skupina oseb je namreč s stene hiše odrezala del stenske izolacije, ki jo je krasila umetnina dekleta s plinsko masko. icon-expand Banksyjev grafit: Dekle s plinsko masko FOTO: Profimedia Policija je že pridržala skupino več oseb, ki je v svoj zagovor dejala, da so želeli umetniško delo prodati, denar pa nato nameniti ukrajinskim oboroženim silam. Kijevska policija je tako začela preiskavo "namernega uničenja ali poškodovanja lastnine". Ob tem so dodali, da so lokalne oblasti odgovorne za ohranjanje in zaščito takšnih predmetov s kulturno vrednostjo. PREBERI ŠE Banksy ruševine v Ukrajini prekril z umetninami 14. novembra je svetovno znani anonimni ulični umetnik Banksy potrdil, da je na različnih lokacijah v Ukrajini ustvaril več grafitov. Med drugim so umetnine okrasile ruševine v Kijevu, Irpinu in Borodianki.