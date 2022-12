V ukrajinska mesta, ki so ostala v temi, se počasi vračata elektrika in voda

Anastasija, ena od prebivalk in mati dvomesečnega otroka, je za BBC povedala, da so se napadi začeli v petek zjutraj. "Luči so začele utripati. 10 sekund kasneje smo ostali brez elektrike, vse je ugasnilo in to je bilo to." Življenje z nastopom zime po njenih besedah postaja vse težje. "Podnevi je še znosno in obvladujem situacijo, moje težave se začnejo, ko se stemni, ker moram jasno videti, odmeriti formulo in skrbeti za dojenčka – to je stresno! Že samo občutek, da smo brez moči, ustvarja veliko napetosti in stresa. Samo preživimo noč, in ko se zdani, je malo bolje. A to se ne more primerjati z našimi običajnimi dnevi."