V ukrajinski regiji Herosn bodo po novem plačevali z ruskimi rublji

Ruske oblasti v ukrajinski regiji Herson so prebivalce pozvale, naj svoje prihranke zamenjajo za ruske rublje. Plačevanje v ukrajinski valuti, grivni, se bo namreč končalo prvega januarja.

Kot razlog za poziv prebivalcem za menjavo prihrankov je Saldo navedel velik padec vrednosti grivne zaradi ukrajinskih gospodarskih težav in dejal, da se valuta spreminja v papir. Ukrajinska grivna je namreč od začetka invazije izgubila približno 50 odstotkov vrednosti v primerjavi z dolarjem. Odločitev o uvedbi rublja je bila objavljena že oktobra in predstavlja del ukrepov za priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje k ruskemu ozemlju. V regijah Lugansk in Doneck je rubelj že nekaj časa uradna valuta.

icon-expand Prebivalci Hersona opazujejo umik ruskih sil FOTO: AP

Ruske sile so se novembra sicer umaknile iz mesta Herson, ki je zdaj ponovno pod ukrajinskim nadzorom. Istoimenska prestolnica regije je bilo prvo večje ukrajinsko mesto, ki je po začetku invazije 24. februarja padlo v roke ruskih sil in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni. Kljub umiku pa ruske enote še vedno zasedajo večino regije Herson. V Ukrajini zaradi ruskih raketnih napadov uvajajo izredne zaustavitve elektrike Ukrep izrednih izklopov elektrike bodo v Ukrajini uvedli, ker želijo stabilizirati električno omrežje, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Predsednik je pojasnil, da je bilo v ruskih raketnih napadih, ki so se začeli v ponedeljek čez dan in nadaljevali v noči s ponedeljka na torek, prizadetih več regij, zato bo približno polovica kijevske regije v prihodnjih dneh ostala brez elektrike. Dodal je, da je bila oskrba z elektriko prizadeta tudi v sosednji Moldaviji, kar po mnenju ukrajinskega predsednika dokazuje, da so dejanja Rusije "grožnja ne samo Ukrajini, ampak celotni regiji".

icon-expand Ponedeljkov napad na Doneck FOTO: Profimedia

V noči s ponedeljka na torek je sicer več raket zadelo kritično infrastrukturo in stanovanjske hiše blizu Zaporožja. V teh napadih ni bila zabeležena nobena žrtev. Po besedah Zelenskega so Rusi v ponedeljek skupno izstrelili 70 raket. Večino teh naj bi v zraku – še pred dosegom tarče – sestrelile ukrajinske obrambne sile, je povedal ukrajinski predsednik. Na drugi strani pa je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je zadelo vseh 17 predvidenih ciljev, poroča BBC. V ponedeljkovih napadih so umrli štirje civilisti.

icon-expand Porušena hiša v Donecku v ponedeljkovem raketnem napadu. FOTO: Profimedia

Zaradi ruskih napadov na ukrajinsko infrastrukturo je milijone ljudi ostalo brez elektrike in tekoče vode. Ob snegu in nizkih temperaturah, ki so nedavno zajeli Ukrajino, se zato mnogi bojijo, da bodo ljudje zaradi podhladitve umrli.

icon-expand Mesto Borodijanka blizu Kijeva na dan četrtega decembra. FOTO: Profimedia

Ponedeljkov napad je bil že osmi obsežni raketni napad Rusije v zadnjih osmih tednih. Rusi so sicer napadli nekaj ur po eksplozijah na dveh vojaških letališčih, ki se nahajata v notranjosti Rusije, in za kateri je Moskva okrivila ukrajinska brezpilotna letala. Na letališčih v regiji Rjazan in Saratov so bili ubiti trije vojaki, dve letali pa sta bili lažje poškodovani, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.