V ukrajinski temi

Po obsežnih napadih na ukrajinsko infrastrukturo, zaradi katerih je brez oskrbe z električno energijo in vodo ostalo tudi več sto tisoč prebivalcev glavnega mesta, je župan Kijeva Vitalij Kličko napovedal, da bodo v mestu vzpostavili 1000 grelnih točk. Tja se bodo ljudje ob prihajajoči zimi lahko prihajali gret, če bodo novi napadi znova prizadeli omrežje na tem območju. Doslej so rakete in droni uničili že več kot tretjino energetskega omrežja države, zaradi česar je tudi prestolnica, ki ne leži na območju neposrednih vojaških spopadov, prisiljena v varčevanje z energijo. Prebivalci pa ob vse nižjih temperaturah iščejo nove načine, da bi jim bilo toplo.

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da se mestne oblasti po najnovejših napadih pripravljajo na različne scenarije. "Najbolj črn je, da ostanemo popolnoma brez elektrike, vode in mestnega gretja," je zapisal na družbenem omrežju Telegram. Pojasnil je, da za tak primer načrtujejo vzpostavitev 1000 grelnih točk po vsem mestu. Lokacije bodo opremljene z generatorji, imele pa bodo tudi zalogo vode.

Zaradi ponedeljkovih obsežnih ruskih napadov na ukrajinsko infrastrukturo je približno 80 odstotkov prebivalcev Kijeva ostalo brez oskrbe z vodo, 350.000 domov pa brez elektrike. Guverner kijevske regije Oleksij Kuleba je sporočil, da brez elektrike ostaja še približno 16.000 domov na tem območju. Na Telegramu je zapisal, da elektroinženirji brez prestanka garajo že tretji dan in da bodo še danes poskušali na omrežje vrniti vse odjemalce.

Ukrajinske oblasti poudarjajo, da so ruski napadi uničili že več kot tretjino njenega energetskega omrežja, zato prebivalce pozivajo, naj čim bolj varčujejo z električno energijo in naj se pripravijo na električne mrke. Ukrajince, ki so že zapustili državo, pozivajo, naj čez zimo ostanejo v tujini, Rusijo so pa obtožujejo, da bo sprožila novo humanitarno krizo, saj bo svoje domove v strahu pred tem, kako bodo preživeli zimo brez ogrevanja, zapustilo še več ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torkovem večernem nagovoru dejal, da je o posledicah napadov na energetski sektor obvestil tudi Evropsko komisijo. Dejal je, da se nadzorovani električni mrki za stabilizacijo omrežja nadaljujejo v devetih regijah, pristojni delavci pa se trudijo, da bi njihovo trajanje čim bolj zamejili.

Spomnil je, da hitijo tudi z deli na ozemljih, ki so jih s protiofenzivo vrnili pod svoj nadzor: v harkovski regiji, Donbasu, na jugu države. Po njegovih besedah so oskrbo s plinom znova vzpostavili za 20.000 odjemalcev na območju Harkova, ogrevalni sistem pa so obnovili v Vovčansku, Balakliji in ponekod drugod. "Storili bomo vse, da bomo ljudem to zimo priskrbeli elektriko in ogrevanje. Toda treba je razumeti, da bo Rusija storila vse, da bi uničila normalnost življenja," je oponesel. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je medtem že napovedal nadaljevanje raketnih napadov na ukrajinsko infrastrukturo. Ti bi "učinkovito" uničili objekte in zmanjšali vojaški potencial Ukrajine, je dejal na vojaškem srečanju v Moskvi.

Ukrajinci medtem iščejo tudi lastne rešitve, kako poskrbeti zase. Associated Press je denimo v Kijevu tako obiskal Anno, ki jim je pokazala solarno ploščo, ki jo je namestila na okno, ta pa lahko stanovanju zagotovi elektriko za štiri ure.

