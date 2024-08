V vojni izgubil obe nogi, zdaj postal najbolj zaželen moški v Ukrajini

OGLAS

26-letni ukrajinski veteran, ki je v vojni izgubil obe nogi, je postal del priljubljenega resničnostnega šova, ki ga izvajajo v več državah po svetu - Sanjski moški. Kot poroča BBC Oleksandr Budko kljub poškodbam in travmam, ki so ostale po bitkah v Harkovu, ostaja pozitiven. Oleksandr se je januarja lani razšel z dekletom, zdaj pa upa, da bo ljubezen našel v resničnosntem šovu. Meni sicer, da bo izbira partnerke pred očmi milijonov težka.

Vendar pa se v oddajo ni prijavil le zaradi romantike, javnost želi namreč obvestiti tudi o izzivih, s katerimi se soočajo invalidi v Ukrajini. "Šov spremlja na milijone ljudi in zato predstavlja priložnost, da dodatno osvetlimo to področje," je dejal Ukrajinec, ki želi s svojim nastopom pokazati, da so poškodovani veterani polnopravni člani družbe ter da lahko živijo dobro življenje. Tudi sam poudarja, da njegovo življenje po poškodbah ni slabo. Veteran sodeluje tudi pri ustvarjanju glasbenega videospota, napisal je knjigo, na igrah Invictus pa je osvojil tudi več medalj. V Združenih državah je nastopil celo z baletno skupino ... Vse to pa je moški naredil med okrevanjem po poškodbah.

26-letnik je v Ukrajini tako priljubljen, da se portal za prijave na Sanjskega moškega, ko so sporočili, da se bodo dekleta potegovala prav za naklonjenost Oleksandra, zrušila. Producenti oddaje ga zdaj predstavljajo kot simbol upanja. "Kljub amputaciji Oleksandr kolesari, vozi avto in pleza. Živi polno življenje," so sporočili iz produkcijske mreže, ki ustvarja resničnostni šov. Nekoč si je želel potovati, želel si je ustvariti družino. Nato je prišla vojna A kakšno je bilo njegovo življenej pred vojno? Kot je povedal, je v letih pred invazijo Rusije med študijem grafičnega oblikovanja delal kot natakar v eni od restavracij v Kijevu. Meni, da so bile njegove sanje takrat "prizemljene". Želel si je namreč potovati, odkrivati svet in poklicno rasti. Sčasoma si je želel ustvariti tudi družino. Pred dvema letoma pa se je njegovo življenje obrnilo na glavo. Takrat je namreč postal eden od več tisoč ukrajinskih moških, ki so se pridružili vojski. Avgusta 2022 je bil s često nameščen v bližini mesta Izjum, ki ga je Rusija napadla v privih dneh vojne ter ga uporabila kot ključno vojaško središče za oskrbo svojih sil z vzhoda.

