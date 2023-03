V vojni podprli Ukrajino, a nadaljujejo z deportacijo prebežnikov v Rusijo

Podporniki priseljevanja so bili presenečeni, ko so mladega Rusa, ki se je v ZDA zatekel zaradi prizadevanj ruskega predsednika Vladimirja Putina za mobilizacijo ruskih državljanov za boj v Ukrajini, konec tedna nenadoma deportirali iz ZDA nazaj v Rusijo, poroča Guardian. Številni ruski prosilci za azil, ki so v zadnjem času pribežali v ZDA, so zdaj zaskrbljeni, da jih bo ameriška vlada vrnila v Rusijo, kjer bi jih lahko čakal zapor ali pa boj na fronti.

"Uprava ZDA za priseljevanje in carino (Ice) ostaja zavezana izvrševanju zakonov o humanem, učinkovitem in strokovnem priseljevanju. Ice skrbi za olajšanje premestitev in odstranitev nedržavljanov prek komercialnih letalskih prevoznikov in čarterskih letov v podporo zahtevam misije," je ta teden sporočila zvezna agencija in dodala: "Ice deportacije, tudi v Rusijo, izvaja v skladu s smernicami za odstranitev v države."

Novice o ponovnih deportacijah v Rusijo so prišle le malo po letu dni, odkar je Bidnova administracija prekinila deportacijske lete v Rusijo, Ukrajino in sedem drugih držav v Evropi. Kdaj so se deportacije v Rusijo znova začele, sicer še ni znano.