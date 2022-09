"V zadnjih dneh je ruska vojska pokazala najboljše – svoj hrbet. Dobra odločitev, da zbežijo," dogajanje ocenjuje Zelenski. "Doslej smo od začetka septembra osvobodili okoli 2000 kilometrov ozemlja," je še dodal.

Ukrajinske sile so ponovno zavzele Kupjansk, Vasilenkovo in Artemivko v harkovski regiji, je potrdil Zelenski. Po nekaterih navedbah naj bi se približevale tudi Lisičansku, ki so ga Rusi zavzeli julija.

Rusko obrambno ministrstvo je ob napredovanju ukrajinskih sil v soboto sporočilo, da so "sprejeli odločitev o prerazporeditvi ruskih sil, nameščenih na območju Balaklije in Izjuma, da bi okrepili prozadevanja vzdolž fronte v Donecku".