V zameno za streho nad glavo tudi nespodobna povabila in ženitne ponudbe

V zameno za streho nad glavo nekatere ukrajinske begunke tudi pri nas žal dobivajo nespodobna povabila, najsi bodo to ženitne ponudbe ali pa topla postelja – v zameno pa denimo delo za točilnim pultom brez plačila. Tudi to so zgodbe, ki jih piše življenje. 7.000 beguncev je v 86 dneh, odkar v Ukrajini divja vojna, zatočišče našlo v naši domovini. Velika večina stanuje v zasebnih namestitvah, kar jih dela še ranljivejše. In kot pravi dolgoletna borka za pravice beguncev Katarina Bervar Sternad, ljudje pogosto nimajo predstave o tem, kje je meja med dobrim delom in trgovino z ljudmi.

Z napisom v cirilici se je Anton s hrvaške Reke podal na madžarsko-ukrajinsko mejo, da bi našel ženo. Starejšega Hrvata je sredi marca, po treh tednih vojne, ujela ekipa javne televizije. "Prišel sem z Reke." "Poiskat ženo?" "Zakaj pa ne? To je dobro zanjo in zame. Ona bo dobila streho nad glavo, vsaj začasno, dobro pa bo tudi zame," je odgovoril na novinarska vprašanja. Žal pa to niso želje enega človeka, temveč tudi številnih Slovencev, ki potem kličejo nevladne organizacije. "Ponujajo na primer namestitev, vendar je ta pogojena z neko skrbjo. Potem nekateri iščejo žene ukrajinskega porekla, ker mislijo, da so v tem trenutku dostopnejše. Dobivamo klice, ko kdo išče mlade ukrajinske begunke za delo v gostinskih lokalih," pripoveduje Katarina Bervar Sternad iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC. Taka poizvedovanja skrbijo in so nevarna, pravi pravnica in poudarja, da je vsaka oblika zlorabe kazniva. "Vsakega klicatelja s podobno idejo seveda opozorimo, da gre za nedopustno in nedovoljeno ravnanje." icon-expand Ukrajinski begunci FOTO: AP V državnih namestitvah, kot sta tista na Debelem rtiču in v Logatcu, živi le okoli tisoč beguncev, velika večina je stanovanje v dobri veri našla pri neznancih. Še preden se vselijo, pa zasebna bivališča preveri tudi posebna ekipa Slovenske filantropije. Vzajemni odnos lahko obstaja, pravijo, a odločitev mora biti prostovoljna. "Ne pa v tem smislu, da je oseba na nek način potisnjena, medtem ko mogoče razmišlja, ali naj gre v namestitveni center, kjer je 350 ljudi in bo mogoče bivala v kontejnerju, ali naj bo pri nekom doma, kjer bo vsak dan pospravila vso hišo," pravi Primož Jamšek iz Slovenske filantropije. Po treh mesecih vojne pa vedno več hiš beguncem počasi zapira svoja vrata. Denimo zato, ker družina ne more živeti na kavču sredi dnevne sobe, pred vrati je tudi vrhunec turistične sezone. "Določeni ponudniki so zelo dobrohotno ponujali stanovanja, ki se drugače oddajajo v turistične namene, zdaj pa morajo ta stanovanja zapustiti," še dodaja Jamšek. Poleg vse večje stanovanjske stiske pa dobrodelne organizacije te dni pestijo tudi prazna skladišča brez hrane in osnovnih pripomočkov. Lepo vreme pa na zrak kliče tudi ukrajinske malčke, ki si želijo vožnje s kolesom, skirojem ali poganjalcem. Če imate v garaži kolo, na katerem se nabira pajčevina, ga lahko darujete prostovoljcem. Darujte hrano, higienske pripomočke in kolesa Slovenski filantropiji, Rdečemu križu ali Karitasu.