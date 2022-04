Varnostni svet ZN ponovno poziva Rusijo, naj konča vojno v Ukrajini

Varnostni svet svojega dela ne more opraviti, ker je Rusija, ki je edina, ki lahko konča vojno, stalna članica Varnostnega sveta s pravico do veta. Doslej je enkrat že blokirala poskus resolucije s pozivom k takojšnjemu umiku svojih sil.

Generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije (IOM) Antonio Vitorino je opozoril, da bodo okrepljeni napadi na mesta v Ukrajini povzročili še več civilnih žrtev in beguncev. Tudi on je pozval Rusijo k prenehanju napadov, glede beguncev pa je med drugim opozoril države, ki jih sprejemajo, naj bodo pozorne na trgovino z ljudmi in spolno izkoriščanje.

Irski zunanji minister Simon Coveney, ki je pred kratkim obiskal Ukrajino in Bučo, kjer so Rusi pobili več sto civilistov, je dejal, da pozna razliko med resnico in propagando.

"To, kar sem videl, ni bila nobena propaganda," je dejal in opisal več sto hiš in drugih objektov, ki so bili požgani, izropani, uničeni in polni krvavih sledov. Ruse je obtožil, da se požvižgajo na mednarodno humanitarno pravo in zaščito civilistov.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je predlagal, da bi v času praznovanja pravoslavne Velike noči od četrtka naprej za štiri dni zavladalo začasno premirje za umik civilistov in dostavo pomoči. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica se je strinjal, namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski pa v tem ni videl nobenega smisla.