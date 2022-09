VIDEO: Ukrajinska vojska s slovenskimi bojnimi oklepniki čez reko Ingulec

Ukrajinci so na spletu delili videoposnetek dveh bojnih vozil, ki ukrajinskim vojaškim enotam pomagata v Hersonu na jugu Ukrajine. Z njima so se zapeljali po pontonskem mostu in prečkali reko Ingulec. V celotni slovenski pošiljki, ki so jo prejeli junija, je bilo sicer 35 vozil M80-A, z njimi pa so po naših informacijah zelo zadovoljni. Pred tem so se na spletu že pojavili videoposnetki, kako so se Ukrajinci urili prav na naših vozilih.

Junija so Ukrajinci od Slovenije prejeli pošiljko bojnih oklepnikov M80-A. Zdaj so na spletu delili videoposnetek prečkanja reke Ingulec v ukrajinski regiji Herson. Z vsaj dvema slovenskima oklepnikoma so se zapeljali čez pontonski most, domnevno v bližini vasi Davidov Brod, kjer potekajo siloviti boji z rusko vojsko. Gre sicer za dve izmed 35 vojaških transportnih vozil jugoslovanske izdelave, ki jih je Slovenija Ukrajini poslala junija letos, uporablja pa jih 24. motorizirani bataljon ukrajinske vojske. icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Gre sicer za precej staro vojaško tehniko, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije, izdelal jih je Yugoimport pred 40 leti za potrebe Jugoslovanske ljudske armade. Po naših informacijah so Ukrajinci s slovenskimi oklepniki zelo zadovoljni. Na posnetku je videti opustošeno pokrajino in več uničenih vozil ukrajinske vojske. Očitno poškodovan je tudi pontonski most, ki pa ga ruske sile niso uspele uničiti. Takšni mostovi se sicer večinoma uporabljajo prav v času vojn in civilnih nesreč. PREBERI ŠE Ukrajinci se usposabljajo na slovenskih bojnih oklepnikih Spomnimo Slovenija je junija v zameno za precejšen dobropis ZDA, ki ga bo naša država po naših informacijah uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju, Ukrajini poslala 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil. Po prihodu na vojno območje pa so se na spletu pojavili posnetki, ki so prikazovali usposabljanje Ukrajincev prav na naših oklepnikih. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bojno vozilo pehote oziroma pešadije je amfibijsko gosenično vozilo s posadko treh vojakov in prostorom za oborožen oddelek. Ima 20-milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket Maljutk. Več kot 500 BVP-jev ima še danes Srbija, po 100 pa BiH in Hrvaška. BVP M80 je svoj vojni krst prestal na krvavih bojiščih Jugoslavije, Slovenija pa je tako izpolnila obljubo Ukrajini in prispevala k njeni domači obrambi. Kot je takrat povedal obrambni minister Marjan Šarec, darujejo tudi druge države in Slovenija ni posebnost. Slovenija pa je v preteklosti darovala tudi pehotno orožje, čelade, zaščitne jopiče ...