VIDEO: Ukrajinska vojaška letala pristajajo in vzletajo kar na cestah v zaledju

Že od začetka ruske invazije na Ukrajino so ukrajinska vojaška letališča ena glavnih tarč ruske vojske. Ta je v napadih poškodovala več ukrajinskih letališč, njihovo infrastrukturo in uničila več deset letal. Vendar kljub zračni premoči Rusom z neba ni uspelo pregnati ukrajinskih pilotov in letal. Posnetki, ki so se pojavili na Telegramu, prikazujejo, da so Ukrajinci začeli uporabljati učinkovito alternativo vzletno-pristajalnim stezam.

Poleg uspešnega delovanja ukrajinske protiletalske obrambe in njihove smotrne uporabe letal so Ukrajinci našli tudi alternativo letališčem, ki so po skoraj sedmih mesecih vojne še vedno pogosta tarča napadov. Ukrajinci kot alternativne vzletno-pristajalne steze uporabljajo kar avtoceste. Ukrajinska vojaška letališča so bila sicer zgrajena še po sovjetskih načrtih, ko se je takratna Zveza sovjetskih socialističnih republik pripravljala na potencialni napad Zahoda. Skrivnosti med državama na področju letalske infrastrukture tako skorajda ni. Številni ruski vojaški analitiki so že od začetka invazije opozarjali, da ruski napadi na ukrajinska letališča in njihovo infrastrukturo Ukrajincem ne bodo zadali prevelike škode. Na posnetkih, ki so se pojavili na Telegramu, je tako moč videti, kako ukrajinske letalske sile, med njimi letala tipa MiG-29 in Su-27, uporabljajo ceste v zaledju kot nadomestne vzletno-pristajalne steze. Rusija tako veliko težje predvidi, kje bodo ukrajinska letala pristajala. Pristajanju letala kar na avtocesti smo bili v začetku avgusta priča tudi v Sloveniji. Na gorenjski avtocesti pri Brezjah v smeri Jesenic je zasilno pristalo manjše letalo. Pilot in kopilot sta nato nepoškodovana splezala iz razbitine, med svojim drznim manevrom se nista dotaknila niti enega avtomobila. Šlo je za letalski podvig, ki bi se lahko končal usodno.