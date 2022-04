Visok ameriški obisk v Kijevu, prvi od začetka ruske invazije

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in obrambni minister Lloyd Austin bosta po napovedih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obiskala Kijev. To bo prvi uradni obisk ameriške vlade v Ukrajini, odkar je Rusija 24. februarja tam sprožila invazijo.

Zelenski je obisk, o katerem se je sicer ugibalo že nekaj časa, napovedal v soboto zvečer na novinarski konferenci, ki je potekala na eni od postaj kijevske podzemne železnice. "Mislim, da to ni neka velika skrivnost. Jutri bom imel srečanje z ameriškim obrambnim in zunanjim ministrom," je dejal in izrazil upanje, da bo ukrajinsko prestolnico takoj, ko bodo to omogočale varnostne razmere, obiskal tudi predsednik ZDA Joe Biden.