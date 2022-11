Vlada prevzema nadzor nad proizvajalci nafte, plina in letalskih motorjev

Sekretar ukrajinskega varnostnega in obrambnega sveta Oleksij Danilov je na novinarski konferenci povedal, da so sprejeli odločitev o razlastitvi strateško pomembnih podjetij in prenosu njihovega premoženja v državno last.

Poudaril je, da ne gre za nacionalizacijo, temveč za zaseg premoženja v času vojnega stanja. Zagotovil je, da bodo po odpravi vojnega stanja premoženje vrnili lastnikom ali pa jim povrnili njegovo vrednost.

Ob omenjenih dveh družbah bo država prevzela tudi nadzor nad podjetjem Zaporožtransformator, ki proizvaja reaktorje, proizvajalcem tovornjakov AvtoKraz in podjetjem Ukrtatnafta, ki je eden največjih proizvajalcev naftnih derivatov v državi in upravlja z največjo ukrajinsko rafinerijo nafte.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je povedal, da bo s sredstvi podjetij upravljalo obrambno ministrstvo, da bi zagotovilo nujno potrebno opremo za oborožene sile. To vključuje dobavo goriva in maziv ter popravilo vojaške opreme in orožja.

Predsednik vlade Denis Šmigal je poudaril, da omenjena podjetja proizvajajo bistvene proizvode za potrebe obrambe in oboroženih sil ter za energetski sektor. "Za obrambne potrebe države morajo delati 24 ur na dan in sedem dni na teden," je dodal.

Ukrajina je od začetka ruske invazije močno odvisna od zahodne dobave orožja ter finančne podpore ZDA in EU. V zadnjem času se sooča tudi s hudo energetsko krizo zaradi ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, v katerih je bilo poškodovanih že okoli 40 odstotkov ukrajinskega energetskega omrežja.