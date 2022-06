Vojaški sonarji ubijajo delfine v Črnem morju

Tudi Atanas Rusev, vodja bolgarske kampanje Rešimo delfine, je na Facebooku zapisal, da beležijo več primerov, ko so delfini nasedli v delti reke Ropotamo, ki vodi v Črno morje.

"Niso imeli več orientacije in so bili zelo šibki. Nekateri so imeli opekline zaradi eksplozij bomb ali min. Po mnenju strokovnjakov, ki so jih pregledali, delfini niso mogli jesti vsaj 10 dni. Tisti, ki niso bili opečeni, pa so bili hudo poškodovani," je zapisal in dodal, da poškodovane in mrtve delfine prinaša tudi na obale Bolgarije, Romunije, Turčije in Ukrajine.