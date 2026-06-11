Vojna v Ukrajini daljša od prve svetovne vojne

Kot poroča Irish Times so vojno v Ukrajini od njenega začetka že večkrat primerjali s prvo svetovno vojno, predvsem zaradi pehotnih napadov in velikega števila žrtev. A da jo bo po trajanju presegla, si marsikdo ni mogel niti zamisliti.

Ta črni mejnik je ukrajinska vojna presegla prav danes – 11. junija 2026. Traja namreč že 1569 dni oz. dan več kot prva svetovna vojna, ki je trajala štiri leta in tri mesece.

Ruski predsednik Vladimir Putin je na primer februarja 2022, ko je napadel Ukrajino, verjel, da bo vojna končana v le nekaj dneh. A tudi kasneje, ko je Ukrajina odgovorila s silovito obrambo in ruske čete potisnila nazaj, invazija pa se je spremenila v dolg in izčrpavajoč konflikt, nihče ni napovedoval tako dolgega boja.

Eden od ukrajinskih vojakov, ki je za New York Times spregovoril pod pogojem anonimnosti, je dejal, da je sam predvideval, da bi lahko vojna trajala dve ali tri leta. Nato pa da bodo politiki prišli do dogovora in sklenili premirje. A mirovna pogajanja so zastala, znakov, da bi se lahko spopadi kaj kmalu končali, pa ni.