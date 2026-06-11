Vojna v Ukrajini daljša od prve svetovne vojne

Kot poroča Irish Times so vojno v Ukrajini od njenega začetka že večkrat primerjali s prvo svetovno vojno, predvsem zaradi pehotnih napadov in velikega števila žrtev. A da jo bo po trajanju presegla, si marsikdo ni mogel niti zamisliti.
Ta črni mejnik je ukrajinska vojna presegla prav danes – 11. junija 2026. Traja namreč že 1569 dni oz. dan več kot prva svetovna vojna, ki je trajala štiri leta in tri mesece.
Ruski predsednik Vladimir Putin je na primer februarja 2022, ko je napadel Ukrajino, verjel, da bo vojna končana v le nekaj dneh. A tudi kasneje, ko je Ukrajina odgovorila s silovito obrambo in ruske čete potisnila nazaj, invazija pa se je spremenila v dolg in izčrpavajoč konflikt, nihče ni napovedoval tako dolgega boja.
Eden od ukrajinskih vojakov, ki je za New York Times spregovoril pod pogojem anonimnosti, je dejal, da je sam predvideval, da bi lahko vojna trajala dve ali tri leta. Nato pa da bodo politiki prišli do dogovora in sklenili premirje. A mirovna pogajanja so zastala, znakov, da bi se lahko spopadi kaj kmalu končali, pa ni.
Po nekaterih anketah približno polovica Ukrajincev verjame, da vojne pred naslednjim letom še ne bo konec. S tem pa bi lahko presegla še drugi črni mejnik in postala daljša celo kot druga svetovna vojna, ki je trajala 2194 dni.
Številni Ukrajinci sicer že zdaj trdijo, da je ta meja že davno presežena, saj da se je vojna v resnici začela že leta 2014, ko so ruske čete zasedle Krim.
In čeprav vojna v Ukrajini ne velja za svetovno vojno, pa se bo ta po besedah ukrajinskega zgodovinarja Jaroslava Hritsaka v zgodovino zagotovo zapisala kot eden najpomembnejših konfliktov v sodobni evropski zgodovini.
Vendar pa vojni analitiki vseeno vzpostavljajo številne vzporednice med prvo svetovno in ukrajinsko vojno, med drugim tudi spreminjanje geopolitike s preoblikovanjem vojaških zavezništev ter krepitve obrambe, obe vojni pa sta tudi z razvojem novih tehnologij preoblikovali naravo vojskovanja. Nekoč so bila to letala in tanki, danes so to brezpilotniki v zraku, na morju in kopnem.
Da vojna v Ukrajini v številnih točkah najbolj spominja na prvo svetovno vojno, meni tudi francoski polkovnik in vojaški zgodovinar Michel Goya. Od začetka – Nemci so s hitro ofenzivo v Parizu upali na hitro zmago, Rusi leta 2022 so na podoben način sprva hitro vdrli proti Kijevu, a v obeh primerih so jih branilci države potisnili nazaj – do bojevanja v jarkih in že omenjenega uvajanja tehnologije.
Čeprav bojišče danes vse manj spominja na tisto izpred stoletja, pa je obseg uničenja na videz zelo podoben – uničena drevesa, porušene hiše in polja, posejana s kraterji, ki so jih ustvarile eksplozije.
Števila žrtev pa po drugi strani ni moč primerjati, saj je po poročanju medija v prvi svetovni vojni umrlo približno med devetimi in 11 milijoni vojakov, danes v Ukrajini pa jih je doslej umrlo približno pol milijona.