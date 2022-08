Vojna v Ukrajini je ubila ali ranila skoraj 1000 otrok

Ruska invazija na Ukrajino je sprožila ogromno humanitarno krizo. Ena izmed bolj ogroženih družbenih skupin te krize so otroci. Zaradi vojne v Ukrajini je bilo v preteklih šestih mesecih ubitih ali ranjenih vsaj 972 otrok; to je v povprečju 5 otrok vsak dan, je sporočila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell in opozorila, da so dejanske številke verjetno še precej višje.

Številni otroci v Ukrajini so bili ubiti ali poškodovani v napadih, skoraj vsak otrok je bil izpostavljen izjemno bolečim dogodkom, tisti, ki bežijo pred nasiljem, pa so izpostavljeni tudi velikemu tveganju, da se bodo ločili od svoje družine, ter tveganju za nasilje, zlorabe, spolno izkoriščanje in trgovino z ljudmi, sporočajo iz Unicefa. Največ žrtev med otroki je povzročila uporaba eksplozivnega orožja. To orožje ne razlikuje med civilisti in vojaki, zlasti kadar se uporablja na naseljenih območjih, kot se je to zgodilo v Ukrajini – v Mariupolu, Lugansku, Kremenčuku in Vinici.

icon-expand 6-letni Swiatoslaw iz Ukrajine v dnevnem centru. Swiatoslaw v Krakovu prebiva s svojo mamo Oksano in z dvema sestrama. FOTO: UNICEF

Do junija 2022 je zaradi ruske agresije dom zapustilo več kot 13 milijonov Ukrajincev. Od tega jih je 5,4 milijona odšlo v sosednje evropske države, 7,7 milijona pa je notranje izseljenih, ocenjujejo študije. Večina teh beguncev je žensk in otrok. Veliko otrok pa je migriralo tudi brez spremstva odraslih. Preden otrokom uspe pobegniti iz vojnega območja, so se prisiljeni zateči v prenatrpane, hladne in neprezračene prostore, ki so neprimerni za človeško bivanje. Zaradi tega otroci trpijo zaradi okužb, mišično-skeletnih motenj, zaradi akutnih bolezni, nenadzorovanih kroničnih bolezni, slabih sanitarnih in higienskih razmer, dehidracije in podhranjenosti ter duševnih motenj in nasploh poslabšanega duševnega zdravja.

icon-expand Otroci so zaradi vojne v Ukrajini izpostavljeni številnim fizičnim in duševnim nevarnostim. FOTO: AP

Tudi otroci, ki jim uspe pobegniti na bolj varne lokacije, so nastanjeni v prenatrpanih, utesnjenih, neogrevanih evakuacijskih centrih. Močno so ogroženi tudi otroci s kroničnimi boleznimi, predvsem astmatiki, epileptiki in diabetiki. Otroci so morali na pot brez svojih rednih zdravil, v novih domovih pa zaradi različnih razlogov nimajo dostopa do primernih zdravil. Strokovnjaki opozarjajo tudi na duševne posledice, ki jih ima vojna na otroke. "Bombardiranje, migracije, ločitve od družin, umiranje družinskih članov, pričevanje uničevanju skupnosti imajo za otroke zelo težke posledice," pišejo strokovnjaki.

icon-expand Bolnišnične prostore so v Kijevu vzpostavili kar v kleti. FOTO: AP

V Ukrajini je bilo zdravje otrok sicer ogroženo že pred vojno; v državi so beležili zaskrbljujočo stopnjo umrljivosti dojenčkov, nizko število rutinskih cepljenj in visoko razširjenost nalezljivih bolezni, vključno s tuberkulozo. Zdravstveni sistem je bil tako že pred vojno oslabljen, kmalu po pričetku agresije pa se je skoraj popolnoma porušil – zdravstvene ustanove so zaradi napadov uničene, veliko zdravstvenih delavcev je zaradi varnosti migriralo, humanitarna pomoč pa velikokrat ne pride do cilja.

"Otroci iz Ukrajine nujno potrebujejo varnost, stabilnost, dostop do varnega učenja, storitev za zaščito in psihosocialno podporo. A bolj kot karkoli drugega potrebujejo mir," je dejala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Zaradi vojne opustošen tudi izobraževalni sistem Ukrajinski izobraževalni sistem je bil opustošen zaradi stopnjevanja sovražnosti po vsej državi. Šole so bile tarče spopadov, uporabljene so bile v vojaške namene, zaradi česar se družine ne počutijo varne, da v te prostore sedaj pošljejo svoje otroke. V Unicefu so ocenili, da je bila 1 od 10 šol v državi poškodovana ali uničena.

icon-expand Učiteljica v dnevnem centru v Kijevu bere ukrajinskemu dečku. FOTO: UNICEF