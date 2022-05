Vojni ujetniki ali teroristi? Azovstal je padel, kaj bo z borci?

Borci, ki so branili Azovstal, so bili mesece zaprti v ogromnem kompleksu, kar je Rusiji preprečilo, da bi vzpostavila popoln nadzor nad mestom. Petkova evakuacija pa pomeni konec najbolj uničujočega obleganja te vojne, ki je nekoč cvetoči Mariupol spremenilo v ruševine.

Da sta "mesto in njegova jeklarna zdaj "popolnoma osvobojena", potem ko je prizorišče zapustilo 531 ukrajinskih vojakov," sicer pravi rusko obrambno ministrstvo, ki ponavlja nikoli dokazano teorijo Vladimirja Putina, da Rusija "osvobaja" Ukrajino. "Podzemni objekti podjetja, kjer so se skrivali borci, so prešli pod popoln nadzor ruskih oboroženih sil," so po poročanju BBC Rusi še dodali v izjavi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prav tako potrdil, da so še zadnjim branilcem jeklarne dali dovoljenje za odhod. "Fantje so danes prejeli jasen signal od vojaškega poveljstva, da lahko izstopijo in rešijo svoja življenja," je včeraj povedal za ukrajinsko televizijsko postajo.

Območje Azovstala je bilo več tednov popolnoma obkoljeno. Ruske sile so preprečile vstop humanitarne pomoči, jeklarno so bombardirale iz zraka in zahtevale, da branilci odložijo orožje.

Veliko ujetih v notranjosti je bilo civilistov, vključno z ženskami, otroki in starejšimi. V začetku tega meseca so jih evakuirali šele po mukotrpnih pogajanjih.