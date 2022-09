Vojni zločini v Ukrajini: spolno nasilje, mučenje in nasilje nad otroki

Preiskava treh strokovnjakov za človekove pravice se je sprva osredotočila na začetno fazo ruske invazije v Ukrajini februarja in marca ter na regije Kijev, Černigiv, Harkov in Sumi. Ob obisku teh območij so opazili predvsem veliko število usmrtitev ter da so žrtve pred njimi pogosto zvezali. Številna trupla so imela strelne rane na glavi ali prerezan vrat.

Skupina se je pogovarjala tudi z očividci, ki so usklajeno pričali o mučenju in zlorabah v ujetništvu. Nekatere žrtve so povedale, da so jih odpeljali v Rusijo in jih tam zadrževali več tednov. Za nekaterimi se je po tistem, ko so jih odpeljali v Rusijo, izgubila vsaka sled. Med metodami mučenja so pretepanje in elektrošoki.

Žrtve stare med štiri in 82 let

Zabeležili so tudi primere spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola. V nekaterih primerih so morali sorodniki zločine opazovati. Žrtve spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola so po besedah Moseja stare med štiri in 82 let. Ugotovili so tudi vrsto zločinov nad otroki, med drugim posilstva, mučenje in nezakonito pridržanje. V nekaterih primerih so že ugotovili, da so bili storilci ruski vojaki.

Omenil je tudi, da je Rusija uporabila eksplozivna sredstva na naseljenih območjih, kar je po njegovih besedah povzročilo veliko škodo in trpljenje civilnega prebivalstva. Kot je dodal, v več napadih, ki jih je preiskala njegova skupina, napadalci niso razlikovali med civilisti in vojaki. Tako so v gosto naseljenih območjih uporabili tudi kasetno strelivo.

Komisija je med vojnimi zločini zabeležila tudi dva primera, ko so ukrajinske sile zlorabile ruske vojake. "Čeprav je teh primerov malo, smo nanje pozorni," je dejal Mose.