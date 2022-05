Volodimir in Olena o vojni: Nihče mi ne more vzeti moža, niti vojna

Olena Zelenska je povedala, da jo je usodnega jutra, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, zbudil zvok, za katerega je kasneje ugotovila, da je bil eksplozija. Kljub zgodnji uri je bil njen soprog že pokonci in oblečen. Dejal je le: "Začelo se je." Zelenska je ob začetku invazije z otrokoma odšla na varno. Kdaj se je vrnila v Kijev, ni natančno znano, se je pa tam med drugim srečala z ameriško prvo damo Jill Biden.

V skupnem pogovoru ob čaju je dejala, da vojna moža pravzaprav ni spremenila: "Ne morem reči, da se je Volodimir od začetka te vojne spremenil, že prej je bil zanesljiv mož in zanesljiv človek – in tako je tudi ostalo. Njegova stališča se niso spremenila, tudi način, kako deluje, ne."

Par je razkril, da se med večerjo pogosto pogovarjata po telefonu, saj se tako počutita bližje drug drugemu.

Je pa ukrajinska prva dama priznala, da je kdaj kritična do soprogovih govorov, po katerih je postal tako prepoznaven. Meni, da včasih uporablja preveč prispodob, včasih pa premalo.

Zelenska sicer ni potarnala, ker je družina ločena, saj je to realnost številnih drugih ukrajinskih družin. Dodala pa je: "Nihče mi ne more vzeti moža, niti vojna."

Zelenski, ki je včeraj znova pozval k diplomatski rešitvi vojne, pa je priznal, da je menil, da bi lahko spor rešili drugače: "Res sem mislil, da bo šlo z dialogom, ampak to bo krvava vojna, polna bojev." Še vedno pa meni, da bo imela zadnjo besedo diplomacija: "Nekaterih stvari ne bomo mogli končati drugače kot za pogajalsko mizo. Vse pa hočemo nazaj."

Spregovoril je tudi o tem, zakaj je v njegovi ekipi zdaj le malo ljudi, ki so politično pot začeli skupaj z njim: "Politika spreminja ljudi. Politika spreminja razmere, spremeniti pa se moramo tudi mi. Tudi vojna je spremenila stvari – niso vsi tekli naprej. Nekateri so tekli v drugo smer, nekateri malo dlje, nekateri pa celo v tujino ... A ti ljudje bežijo pred seboj, ne iz Ukrajine. Najzanesljivejši so še vedno tukaj."

Zelenski sicer meni, da so bili na 24. februar relativno dobro pripravljeni, se je pa vojna po njegovem mnenju z grožnjami začela že jeseni: "Mislim, da se danes nobena evropska država ne bi mogla spopasti s tako številčnimi silami. Smo 28-krat manjši od Rusije, čeprav smo kar velika država. Po naših ocenah smo potrebovali 260.000 vojakov, imeli pa smo 120.000 bojnih vojakov. S prvim odlokom smo jih dodali 100.000, ampak tudi dodatnih 100.000 jih ni moglo ustaviti. Ali bi se bilo mogoče pripraviti na to vojno? Mislim, da smo bili dobro pripravljeni."

Ljudi, ki so se borili za Azovstal in Mariupol, je označil za heroje: "Nekaj je jasno: to so junaki. Povsod so govorili, da so samo vojaki iz nacionalne garde, vendar je bilo med njimi 400 mejnih policistov, veliko jih je bilo ranjenih in ubitih. Zdravniki, vojaški zdravniki, navadni ljudje, domačini ... Tam je res veliko junakov." Priznal je, da je opravil vrsto pogovorov s tujimi politiki in skušal zagotoviti orožje, s katerim bi Azovstal in Mariupol vojaško rešili ruske blokade. Ko ni šlo, so pristali na evakuacijo s pomočjo mednarodnih partnerjev. Usoda borcev, ki so se predali, sicer ostaja nejasna.