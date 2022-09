Vozilo trčilo v avtomobil z Zelenskim, predsednik brez 'resnih poškodb'

Kot poroča CNN, je v sredo v ukrajinski prestolnici prišlo od prometne nesreče, v katero je bil udeležen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . Vozilo je namreč trčilo v avtomobil, v katerem je bil Zelenski, in njegova spremljevalna vozila. Predsednika so po trku pregledali zdravniki, ki so javnost pomirili, da Zelenski v nesreči ni utrpel resnejših poškodb.

"Ko smo v preteklosti gledali navzgor, smo iskali modro nebo. Danes pa na nebu iščemo zgolj eno stvar - ukrajinsko zastavo," je ob tem dejal Zelenski. "Naša zastava že vihra v deokupiranem Izjumu. In tako bo v vsakem ukrajinskem mestu in vasi. Gremo samo v eno smer - naprej in proti zmagi," je še dejal ter tako obljubil, da bodo osvobodili tudi druga mesta, ki so še vedno pod rusko okupacijo.

Ob umikanju ruskih sil s prej zasedenih območjih pa Ukrajina odkriva tudi številne grozote, ki naj bi se v času okupacije dogajale na zasedenih območji. Domačini v mestu Balaklija so za BBC povedali, da so ruske enote med okupacijo na mestni policijski postaji mučile civiliste, spet drugi so pripovedovali, da so jih med pridržanjem stresali z električnimi šoki. Rusija je sicer že večkrat zanikala napade na civiliste.

V novem napadu poškodovan velik jez na jugu Ukrajine

Ukrajinske oblasti na jugu države so po novih ruskih raketnih napadih, ki je poškodoval velik jez na območju, prebivalce pozvale k evakuaciji. Mesto Krivi Rog se medtem trudi preprečiti obsežne poplav, ki ogrožajo vsaj dve okrožji največjega mesta na tem območju.

Poročilo Inštituta za preučevanje vojne (ISW) navaja, da so posnetki posledic napada pokazali, da se je gladina reke Ingules dvignila za 2,5 metra. "Črpališče vode je uničeno. Reka je prebila jez in prestopila bregove. Stanovanjski objekti so le nekaj metrov stran od reke," je na spletu sporočila ukrajinska poslanka Inna Sovsun.

Ukrajina trdi, da je napad maščevanje Rusije za njihovo uspešno protiofenzivo. Zelenski je Rusijo po napadu na akumulacijsko jezero Karačunivske v sredo znova označil za "teroristično državo". "Ste slabiči, ki se borite proti civilistom," je dejal v svojem nagovoru v sredo zvečer. Poudaril je še, da rezervoar "nima nobene vojaške vrednosti".

Napad v mestu, kjer je pred obsežno rusko invazijo na Ukrajino 24. februarja živelo več kot 600.000 ljudi, je prizadel oskrbo z vodo. Moskva domnevnih raketnih napadov še ni javno komentirala. Je pa prejšnji teden priznala, da je zadela objekte, ki proizvajajo energijo, kar je povzročilo obsežne izpade elektrike, ki so prizadeli milijone ljudi v vzhodni Ukrajini.

Rusija še vedno nadzoruje približno petino ozemlja Ukrajine, mesta v vzhodnem Donbasu, ki so padla na začetku vojne, pa so zdaj postala tudi tarča ukrajinske vojske. V zadnjih dneh tam poročajo o hudih spopadih. V ponedeljek je medtem Kremelj sporočil, da bodo ruske sile nadaljeval z invazijo, "vse dokler ne bodo doseženi vsi prvotno zastavljeni cilji".

Vrh v Uzbekistanu v pričakovanju srečanja Šija in Putina

Ruski in kitajski predsednik, Vladimir Putin in Ši Jinping, sta se nazadnje srečala v začetku februarja v Pekingu pred zimskimi olimpijskimi igrami, le malo pred začetkom ruske agresije na Ukrajino. Od takrat sta ohranjala stike prek telefonskih pogovorov. Zdaj pa se bosta predvidoma ponovno sešla ob robu dvodnevnega vrha voditeljev Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO).

Kitajska, ki je tesna diplomatska in gospodarska partnerica Rusije, ni obsodila ruske invazije v Ukrajini. Omejila se je predvsem na pozive k miroljubnemu reševanju sporov in nudenje humanitarne pomoči. Peking se sicer strinja s stališčem Moskve, da je širitev Nata pripomogla k vojni v Ukrajini.