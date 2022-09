Vpoklicani moški ustrelil poveljnika, v Izjumu odkrili še dve grobišči

Zanesljivih podatkov o tem, ali je poveljnik napad preživel, ni, videoposnetki napada, ki so zaokrožili po spletu pa prikazujejo, kako vojaki iz stavbe na nosilih prenašajo pokritega nepremičnega poveljnika. 25-letnika so pridržali, guverner regije pa je sporočil, da ga bodo "definitivno kaznovali".

Strelec naj bi bil "ogorčen nad načinom delne mobilizacije, kjer so na fronto vpoklicali tudi tiste, ki ne izpolnjujejo kriterijev," je lokalnim medijem nato sporočila njegova mati. Pred streljanjem naj bi poveljnik novo vpoklicane vojake pozdravljal na fronti in jih spodbujal k bojevanju, poroča Guardian .

Iz republike Dagestan na Kavkazu je včeraj med protesti prišlo do opozorilnih strelov, po najnovejših informacijah so se sprevrgli v večje nemire v katerih je umrlo najmanj 301 vojakov, kar je 10-krat več, kot v Moskvi, še poročajo britanski mediji. Policisti in vojaki so se nad protestnike spravili tudi s pestmi, paralizatorji in pendreki. Kot smo že poročali, protestniki tudi blokirajo ceste, s čimer ovirajo mobilizacijo.

Na napake pri vpoklicu so v nedeljo postali pozorni tudi nekateri Putinovi zavezniki, predsednica ruskega zgornjega doma Valentina Matvienko in predsednik državne dume, spodnjega doma Rusije, Vjačeslav Volodin. Guverner vladimirske regije Avdejev pa je ob napakah pri vpoklicu že v soboto mobilizirane vojake pozval, naj se "vsak, ki bo pomotoma poklican, vrne domov".

Po mnenju opazovalcev je Dagestan, kjer prevladuje muslimansko prebivalstvo, ena od ruskih regij, iz katere so oblasti vpoklicale še posebej veliko moških. Tudi na splošno so aktivisti mnenja, da je mobilizacija še posebej prizadela pripadnike etničnih manjšin.

Prejšnji teden so ukrajinske oblasti v istem mestu končale z izkopom trupel 436 ljudi v množičnem grobišču. Regionalni guverner je dejal, da je večina od njih umrla nasilno in obstajajo predhodni znaki, da je bilo 30 od njih mučenih.

Ob tem je omenil tudi komentar ameriškega svetovalca za nacionalno varnost Jakea Sullivana , ki je v nedeljo v primeru, da bo Rusija v napadih uporabila jedrsko orožje, napovedal "odločno ukrepanje". Sullivan je za ameriški CBS ob tem razložil, da so "Kremlju neposredno, zasebno in na zelo visoki ravni sporočili, da bo vsaka uporaba jedrskega orožja imela katastrofalne posledice za Rusijo, da se bodo ZDA in naši zavezniki odločno odzvali, in mi smo jasno in natančno povedal, kaj bo to pomenilo."

Medtem se v štirih vzhodnih ukrajinskih regijah, ki so delno pod rusko oblastjo, odvija predzadnji dan zbiranja referendumskih podpisov o priključitvi k Rusiji. Po tem, ko so čez vikend iz Ukrajine prihajale novice, da uradnike, ki po hišah zbirajo podpise, spremljajo tudi vojaki, so nekateri ruski politiki že prepričani, da bodo regije prešle pod njihov nadzor.

Zelenski je še povedal, da je Ukrajina od ZDA prejela rakete protizračne obrambe Nasams. Zelenski je tudi dejal, da je ruski vojaški vpoklic tiho priznanje, da se njena "vojska ni sposobna boriti". Prepričan je, da bo Kijev premagal ruske sile ter znova prevzel nadzor nad južnim Hersonom in vzhodnim Donbasom. "Vsak morilec in mučitelj bo priveden pred sodišče," je tudi napovedal.

Eden izmed voditeljev ruske administracije v regiji Herson Kiril Stremusov je namreč dejal, da "pričakuje, da bo Hersonška regija ob prvi priložnosti postala del Ruske federacije," je zapisala ruska agencija RIA. "Moje osebno mnenje je, da se bo to zgodilo zelo kmalu, prej, kot bo regija poslala polnopravni subjekt, prej bomo lahko vzpostavili mirno življenje," je tudi dodal.

Kritike nad referendumov prihajajo tudi iz Zaporožja, državno jedrsko podjetje, ki upravlja s tamkajšnjo jedrsko elektrarno je namreč na Telegramu zapisalo, da so se med njih pomešali pripadniki proruskih sil ter namesto njih izpolnili glasovnice. "Pretvarjali so se, da so člani osebja. Ob koncu izmene so se pomešali med zaposlene, ki so odhajali. Med potjo do avtobusa, kjer je potekalo glasovanje, so z vzkliki izražali podporo Rusiji, glasovali, nato pa odšli," je zapisal Energoatom. Medtem, ko se podpisi še danes zbirajo od vrat do vrat in na začasnih voliščih, bo v torek mogoče glasovati le na uradnih voliščih.

Na vzhodu se spopadi ne umirjajo

Medtem na vzhodu in jugu države še vedno prihaja do spopadov. Tiskovna agencija Tass je ob tem poročala, da so morali volišče v okupiranem Lugansku zaradi ruskega obstreljevanja prestaviti.