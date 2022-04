Putin preklical napad na jeklarno v Mariupolu, bo izstradal branilce?

Ruske sile že tedne oblegajo Mariupol, večino mesta je uničenega. Po informacijah ruskih oblasti se je okoli 2500 ukrajinskih sil in 400 tujih borcev zateklo v jeklarno Azovstal. Po podatkih ukrajinskih strani pa je v tovarni tudi okoli 1000 civilistov . Vladimir Putin je danes, kot poroča Sky News, preklical napada na tovarno jekla in namesto tega odredil blokado tovarne.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom namreč zatrdil, da je ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol z izjemo jeklarne Azovstal pod nadzorom ruskih sil, kar je Putin pozdravil. Ruski predsednik je še ukazal, da se jeklarne ne napade, ampak le še oblega. "Moramo razmisliti o ohranitvi življenj in zdravja naših vojakov in poveljnikov," je dejal. Šojgu je zagotovil, da je območje jeklarne v celoti blokirano in da jo bodo zavzeli v roku treh ali štirih dni. Šojgu naj bi pred tem Putinu povedal še, da je na območju industrijskega kompleksa tovarne Azovstal, ki vključuje tudi obsežen podzemni bunker, še vedno okrog 2000 ukrajinskih borcev, poroča britanski BBC.

Putin je izrazil zadovoljstvo glede uspeha ruskih sil pri "osvoboditvi Mariupola" in napovedal odlikovanje udeleženih vojaških sil. "Vsi so junaki", je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ukrajinske enote, sestavljene iz marincev in pripadnikov bataljona Azov, ki je povezan s skrajno desnico, po navedbah BBC pohvalil, ker so se več tednov upirale ruskim napadom.

V sredo je propadel poskus evakuacije ljudi iz Mariupola. Čeprav so na pot nameravali poslati okoli 90 avtobusov, je uspelo pot opraviti le štirim. "Štirim evakuacijskim avtobusom je uspelo včeraj zapustiti mesto po humanitarnem koridorju," je danes povedala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Danes nameravajo nadaljevati poskus evakuacije žensk, otrok in starejših, je dodala.

Ukrajinska delegacija pripravljena oditi v Mariupol na pogajanja glede evakuacij

"Mihajlo Podoljak in jaz sva pripravljena priti v Mariupolj na pogovore z rusko stranjo o evakuaciji naših vojaških sil in civilistov," je na Telegramu sporočil Arahamija.

V pogovoru z branitelji mesta se je namreč pojavil predlog za pogajanja glede evakuacije vojakov, je pojasnil Arahamija. "Kar se tiče nas, smo pripravljeni priti na takšna pogajanja takoj, ko dobimo potrditev ruske strani," je dodal.

Zelenski pozval k strožjim sankcijam

"Prizadevamo si, da bi bile resnično boleče za ruski vojaški stroj in rusko državo v celoti," je dejal Zelenski o sankcijah. Glede novega paketa sankcij je imel tudi podroben pogovor s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, ki se je v sredo mudil v Kijevu, poroča britanski BBC. "Podrobneje, sankcije bodo omejile ruski energetski in bančni sektor, izvoz, uvoz in transport," je pojasnil.