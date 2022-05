Vsi ukrajinski borci v Azovstalu so se predali, Rusi v celoti prevzeli nadzor

Poveljnik bataljona Azov Denis Prokopenko , ki je vodil enote, ujete v tovarni Azovstal, je danes povedal, da so zadnji ukrajinski borci iz Kijeva dobili ukaz, naj "prekinejo obrambo mesta", tega zadnjega zatočišča ukrajinskih sil v Mariupolu, ki je sicer pod popolnim nadzorom ruskih sil. "Visoko vojaško poveljstvo je dalo ukaz, da je treba rešiti življenja vojakov naše garnizije in nehati braniti mesto, " je dejal v videu, objavljenem na Telegramu.

Civilisti so že bili evakuirani iz podzemnih predorov jeklarne v okviru operacije pod vodstvom Združenih narodov, ranjeni borci pa so prav tako zapustili kompleks in prejeli pomoč. Sedaj so ostali le še "ubiti heroji". "Zdaj upam, da bodo lahko družine in vsa Ukrajina svoje borce kmalu pokopale s častmi," je še dejal Prokopenko. Ukrajina upa, da bo lahko vojake iz Azovstala, ki so zdaj v ruskih rokah, zamenjala za ruske ujetnike.

Eden od vojakov bataljona Azov je na družbenih omrežjih objavil serijo fotografij uničene jeklarne, ko je zapustil kraj. "No, to je vse," je po odhodu iz tovarne zapisal Dmitro Kozacki, poroča britanski BBC. "Hvala za zavetje, Azovstal je kraj moje smrti in mojega življenja," je dodal.