Vučić negoduje nad novačenjem Srbov za boje v Ukrajini

Srbska zakonodaja srbskim državljanom prepoveduje udeležbo na tujih bojiščih, na kar je v ponedeljek v pogovoru za srbsko komercialno televizijo Happy TV spomnil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Za to kaznivo dejanje je v Srbiji zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do pet let zapora ter do osem let zapora, če je storilec kaznivo dejanje storil v okviru skupine.