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Ukrajina

Vučić upa, da bi se vojna končala 'že jutri', a te možnosti ne vidi

Beograd, 08. 08. 2026 17.26 pred enim dnevom 2 min branja 0

Avtor:
STA
Volodimir Zelenski in Aleksandar Vučić

Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Zelenski poudaril, da si Ukrajina želi dostojen mir, medtem ko je Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. "Še naprej bomo vodili takšno načelno politiko in pri tem ni nobenega 'ampak'," je izjavil.

Kot je dejal, se z Zelenskim nista pogovarjala o vojaškem sodelovanju, "kaj bo po koncu vojne, pa je drugo vprašanje", poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Glede vojne v Ukrajini je Vučić izrazil upanje, da se bo končala "že jutri", a priznal, da ne vidi možnosti, da bi se to lahko zgodilo. "Če me sprašujete kot političnega veterana, se bojim, da nas čaka težka zima - predvsem vaš narod, pa tudi druge ljudi po svetu," je dejal.

Volodimir Zelenski v Srbiji
Volodimir Zelenski v Srbiji
FOTO: AP

Pomembna tema pogovorov so bile tudi evropske integracije. Vučić je Ukrajini zagotovil polno podporo Srbije na njeni evropski poti, enako pa je storil tudi Zelenski.

Voditelja sta govorila tudi o diplomatskih možnostih, ki bi lahko prispevale h končanju vojne v Ukrajini. "Želimo si dostojen mir," je dejal Zelenski in poudaril, da je treba izkoristiti vsako priložnost, da bi dosegli mir. "Vsako priložnost, ki se ponuja v Washingtonu, Pekingu, evropskih prestolnicah, med našimi partnerji na Bližnjem vzhodu, v zalivskih državah in vseh drugih prestolnicah po svetu," je dodal.

Vučiću se je zahvalil za podporo ukrajinskemu narodu, humanitarno pomoč in podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Zahodne zaveznike pa je ob tem pozval k dodatni vojaški pomoči. Kot je opozoril, zaradi ruskih napadov praktično nobena termoelektrarna ni ostala nepoškodovana, "saj so rakete usmerjene tako, da bi življenje Ukrajincev napravile nevzdržno".

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Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem pa sta po današnjem srečanju kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine.

To je prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj, in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022.

Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju.

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