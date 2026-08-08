Vučić upa, da bi se vojna končala 'že jutri', a te možnosti ne vidi

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. "Še naprej bomo vodili takšno načelno politiko in pri tem ni nobenega 'ampak'," je izjavil. Kot je dejal, se z Zelenskim nista pogovarjala o vojaškem sodelovanju, "kaj bo po koncu vojne, pa je drugo vprašanje", poroča srbska tiskovna agencija Beta. Glede vojne v Ukrajini je Vučić izrazil upanje, da se bo končala "že jutri", a priznal, da ne vidi možnosti, da bi se to lahko zgodilo. "Če me sprašujete kot političnega veterana, se bojim, da nas čaka težka zima - predvsem vaš narod, pa tudi druge ljudi po svetu," je dejal.

Volodimir Zelenski v Srbiji FOTO: AP

Pomembna tema pogovorov so bile tudi evropske integracije. Vučić je Ukrajini zagotovil polno podporo Srbije na njeni evropski poti, enako pa je storil tudi Zelenski. Voditelja sta govorila tudi o diplomatskih možnostih, ki bi lahko prispevale h končanju vojne v Ukrajini. "Želimo si dostojen mir," je dejal Zelenski in poudaril, da je treba izkoristiti vsako priložnost, da bi dosegli mir. "Vsako priložnost, ki se ponuja v Washingtonu, Pekingu, evropskih prestolnicah, med našimi partnerji na Bližnjem vzhodu, v zalivskih državah in vseh drugih prestolnicah po svetu," je dodal. Vučiću se je zahvalil za podporo ukrajinskemu narodu, humanitarno pomoč in podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Zahodne zaveznike pa je ob tem pozval k dodatni vojaški pomoči. Kot je opozoril, zaradi ruskih napadov praktično nobena termoelektrarna ni ostala nepoškodovana, "saj so rakete usmerjene tako, da bi življenje Ukrajincev napravile nevzdržno".